Le prime mosse di mercato della Salernitana

La salvezza raggiunta senza troppi patemi ha regalato alla Salernitana la certezza di tenere in panchina Paulo Sousa. Il tecnico portoghese è riuscito a suon di risultati a trascinare i suoi lontani dalla zona calda. L'anno prossimo c'è voglia di crescere a Salerno, per questo il prossimo sarà un mercato molto importante.

Calciomercato Salernitana: la conferma dei big

La prima mossa sarà quella di confermare le due colonne della squadra, il portiere Ochoa, protagonista da gennaio in poi di interventi decisivi e di prestazioni di altissimo livello e l'attaccante Dia. Il suo finale di stagione è stato da sogno, ha raggiunto la doppia cifra al primo anno in Serie A e la Salernitana non ha nessun dubbio sul fatto che riscatterà il giocatore per 12 milioni dal Villarreal. Una volta che il cartellino sarà tutto dei campani si cercherà di proteggerlo dall'arrivo di offerte, tanti i club interessati, prima fra tutti la Fiorentina. Si ripartirà da loro e molto probabilmente dal centrale difensivo Pirola che è in prestito dall'Inter con riscatto fissato a 5 milioni.

Da capire cosa succederà sul fronte cessioni con la Juventus che sembra essere pronta all'offerta per Mazzocchi, 4 milioni più Nicolussi Caviglia, questa la proposta bianconera. Nel mirino del neopromosso Genoa c'è invece Maggiore che è stato per un lungo periodo ai box in questo campionato a causa di un infortunio ma è uno dei colpi che Ottolini vorrebbe piazzare per dare a Gilardino un centrocampista duttile che sarebbe molto utile nel 3-5-2 del tecnico.