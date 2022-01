Sampdoria, Gabbia, Miranchuk e Lapadula: un tris per D’Aversa?

La voglia di passare al 4-3-3 e la necessità di trovare alternative in difesa e in attacco sta facendo diventare il mercato di gennaio della Sampdoria sempre più interessante. L’inizio del mese è stato scoppiettante, via Adrien Silva, dentro Rincon, poi è toccato a Conti approdare a Bogliasco dopo che i blucerchiati hanno battuto l’Empoli nella corsa all’esterno destro.

Calciomercato Sampdoria: Gabbia si avvicina

I rinforzi in difesa però potrebbero essere due anche perché D’Aversa ad oggi ha poche alternative, Yoshida è ai box per infortunio, Colley è protagonista in Coppa d’Africa, Chabot ha mercato e non ha brillato le ultime volte che è sceso in campo. Così si sono infittiti nelle ultime ore i contatti con Gabbia e quindi con il Milan. Il giovane difensore centrale ha bisogno di giocare e potrebbe farlo a Genova, operazione possibile in prestito, ma solo quando Maldini riuscirà a chiudere per il sostituto di Kjaer.

Miranchuk e Lapadula per l’attacco della Sampdoria

Non è però questa l’unica trattativa calda al momento sul fronte delle entrate blucerchiate. Il Genoa, se davvero Shevchenko dovessere lasciare la panchina rossoblu, potrebbe allentare la presa su Miranchuk in uscita dall’Atalanta. Il russo ha talento da vendere e piace da tempo alla Samp che per portarlo a Bogliasco dovrà però battere la concorrenza del Verona.

Infine c’è il nodo centravanti. Quagliarella e Caputo non sono all’altezza delle aspettative, dovevano essere le due bocche da fuoco del gioco di D’Aversa e invece hanno quasi sempre le polveri bagnate. Così Faggiano e il rientrate Osti avrebbero messo nel mirino Gianluca Lapadula che sembra essere ai ferri corti con il suo attuale club, il Benevento. Oggi il tecnico delle Streghe ha confermato che l’attaccante, ex Genoa, “Non ha più voglia di giocare nel Benevento” ed ecco che la Sampdoria ora può tentare davvero l’assalto al bomber sui cui però ci sono anche altre squadre sia in A che in B.