Calciomercato Sampdoria, arriva l'ex Real e PSG Jesé

La sterilità offensiva è uno dei grandi problemi della Sampdoria. I blucerchiati sono penultimi in classifica, hanno conquistato solo 10 punti e soprattutto hanno l'attacco peggiore d'Italia e d'Europa con 10 reti segnate in 21 partite. Poche, pochissime, meno di mezza a gara, che ha reso quasi impossibile la rincorsa salvezza, senza contare che le condizioni della società sono sempre più critiche e questo di sicuro non può essere d'aiuto.

Sampdoria, è Jesé l'ultimo colpo di calciomercato

A Bogliasco però non vogliono lasciare nulla di intentato e dopo aver rivoluzionato la rosa a gennaio acquistando i difensori Nuytinck e Gunter, il centrocampista Cuisance e scambiando Caputo con Lammers e Zanoli con Bereszynski. Tutte le operazioni sono state utili anche per far respirare le casse societarie, così come la cessione di Sabiri alla Fiorentina, per l'anno prossimo, e quela di Colley che tra qualche ora potrebbe diventare un nuovo giocatore del Besiktas.

Il calciomercato della Sampdoria però non è finito, oggi infatti è sbarcato a Genova lo spagnolo Jesé Rodriguez, 29 anni che dovrebbe essere un nuovo giocatore blucerchiato una volta superate le visite mediche. Finito tra gli svincolati dopo l'addio all'Ankaragucu (14 presenze e 2 gol in stagione), è un colpo a parametro zero per i genovesi.

Chi è Jesé, nuovo attaccante della Sampdoria

Jesé è uno dei prodotti della cantera del Real Madrid che è arrivato in prima squadra nel 2011 e con i blancos ha giocato con continuità tra il 2013 e il 2016, 63 le partite con 13 reti. Nel 2016 è passato al PSG e qui è iniziato il suo giro d'Europa, in Francia rimane solo sei mesi, poi per lui si aprono le porte di ben quattro prestiti: Las Palmas, Stoke City, Betis e Sporting Lisbona. Chiusa l'esperienza parigina torna al Las Palmas dove la scorsa stagione sembrava essere tornato quello dei bei tempi: 41 partite e 11 gol per lui. In Turchia non riesce a confermarsi, ora ha una nuova occasione, finalmente in Italia, uno dei pochi campionati in cui Jesé non ha ancora giocato.

Giocatore di fantasia e dall'ottima tecnica individuale, in carriera ha svariato su tutto il fronte offensivo, non è un bomber quindi ma ha tecnica e esperienza per poter diventare un uomo fondamentale nella difficilissima impresa salvezza della Samp.