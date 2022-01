Calciomercato Sampdoria, Villar per il dopo Silva e rispunta anche Vignato

Il calciomercato di gennaio della Sampdoria ha portato già ad un’uscita importante, Adrien Silva ha rescisso il contratto e tra poco si accaserà all’Al Wahda, club degli Emirati Arabi. Un addio che sembra non essere piaciuto a Roberto D’Aversa, il quale secondo alcune ricostruzioni ha fatto notare il proprio dissenso all’operazione al ds Faggiano. E’ il secondo giocatore a lassciare Bogliasco dopo Depaoli, finito al Verona, il problema è che il portoghese, al contrario dell'esterno, era un titolare inamovibile e adesso va sostituito.

Villar obiettivo del calciomercato della Sampdoria

La partenza di Silva ha bloccato quella di Ekdal, cercato sia all’estero, dal Copenaghen, che in Italia, dall’Udinese. Non bastà però trattenere lo svedese, la società sta cercando un altro centrocampista tecnico e con una buona visione di gioco che possa essere il nuovo regista. Un’idea concreta sembra essere quella che porta a Villar della Roma, il giocatore lanciato l’anno scorso da Fonseca, è fuori dal progetto tecnico di Mourinho e sta cercando una squadra che lo possa far giocare titolare. C’è l’Elche in Spagna, ci sarebbe anche l’Inter che però non gli regalerebbe nessuna certezza sul posto in squadra, e ora c’è anche la Samp a puntare l’esubero giallorosso.

Piace anche Vignato del Bologna

Il centrocampo non è però l’unico reparto da rinforzare. D’Aversa vorrebbe anche un nuovo esterno d’attacco e così ecco il ritorno di fiamma per Vignato del Bologna, giocatore che la Sampdoria aveva già provato ad acquistare un anno e mezzo fa. Il talentino rossoblu ha poco spazio dopo il passaggio al 3-4-2-1, in cui Barrow e Soriano sono i titolari alle spalle della punta e Orsolini è la prima alternativa. Ecco quindi che l’idea di un addio non sarebbe troppo campata per aria con Osti e Faggiano che potrebbero provare lo scambio con Verre, altro giocatore poco utilizzato in questo inizio di stagione.