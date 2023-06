Il calciomercato del Sassuolo si muove anche in entrata

Il Sassuolo non ha tempo da perdere, le trattative per le cessioni di Frattesi e Berardi, ricchissime con gli oltre 50 milioni che potrebbero entrare nelle casse nerovedri, ancora non si sbloccano con Inter e Milan sul centrocampista e la Lazio che sembra in pole position per l'attaccante. Due addii che prima o poi si concretizzeranno ed è per questo che in Emilia stanno già progettando il futuro senza due tra i giocatori di maggior talento a disposizione di Dionisi nell'ultimo campionato.

Calciomercato Sassuolo: i primi acquisti

Oggi i neroverdi hanno ufficializzato due colpi dalla Roma, due giovani promesse in rampa di lancio che nel Sassuolo potrebbero diventare grandi come in tanti hanno fatto negli ultimi anni. Sono l'attaccante Volpato, classe 2003 pagato 7,5 milioni, e il difensore classe 2004 Missori per cui sono stati spesi circa 2,5 milioni e che inizierà la sua nuova avventura dopo l'Europeo Under 19 da giocare in azzurro.

Sono i primi botti esplosi, ma non gli ultimi perché quando arriverà il tesoretto Frattesi-Berardi si inizierà a dare l'assalto agli uomini giusti per sostituirli. Per l'attacco il nome più caldo è quello di Gudmundsson del Genoa, il Grifone non vuole cederlo ma per un'offerta irrinunciabile (dai 12 milioni in su) potrebbe dire sì. L'alternativa è Spertysan del Krasondar che è reduce da una stagione in doppia cifra sia di gol che di assist. Sempre per il reparto offensivo, a prescindere da quello che succederà con l'Inter per Frattesi, un rinforzo potrebbe essere il bomber ex Frosinone Mulattieri di proprietà dei nerazzurri.

Per il centrocampo il vero obiettivo è Miretti della Juventus con i bianconeri che, se dovessero prendere Milinkovic-Savic, potrebbero liberare il giovanissimo talento su cui però c'è anche la forte concorrenza del Genoa. Infine la difesa con il classe 2002 Viti da riportare in Italia dopo la stagione con il Nizza, per ora solo rumors in questo caso ma il mercato è ancora lungo.