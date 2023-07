Calciomercato Sassuolo, preso il sostituto di Frattesi

Davide Frattesi ha scelto l'Inter, i nerazzurri l'hanno spuntato su una folta concorrenza, rendendo ancora più ricco il Sassuolo nelle cui casse arriveranno circa 33 milioni, compreso il cartellino di Mulattieri, bomber ormai ex Frosinone che nello scacchiere di Dionisi potrebbe essere l'alterativa di Pinamonti.

Sassuolo, Boloca al posto di Frattesi

Dopo la cessione quasi da record, la più remunerativa della storia del Sassuolo è infatti quella di Scamacca dell'anno scorso al West Ham per 36 milioni, i neroverdi non hanno perso tempo portandosi a casa il sostituto. E' Daniel Boloca che arriva dal Frosinone a cui andranno in cambio il portiere Turati, per lui è un ritorno nella squadra laziale, il terzino Marchizza e il centrocampista Harroui, tre pedine che andranno a infoltire l'organico a disposizione di Di Francesco.

Daniel Boloca andrà così a sostituire Frattesi mettendo a disposizione di Dionisi le sue qualità già emerse negli ultimi due anni in Serie B con 67 presenze e 3 gol in due stagioni. Il classe 1998 è stata una vera propria intuizione del Frosinone che lo ha pescato nel 2020 in Serie D dopo una stagione da titolare nel Fossano e alcune non particolarmente brillanti con Francavilla, Pro Sesto e Romanese, sempre nel massimo campionato dilettantistico. La stoffa del giocatore "vero" però c'era e Boloca ha avuto il merito di dimostrarsi tale in cadetteria, ora punta all'ultimo salto di carriera, quello per essere protagonista anche in Serie A.