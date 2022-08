Calciomercato Sassuolo, non solo cessioni: fatta per Pinamonti

Andrea Pinamonti sarà il nuovo centravanti del Sassuolo. La trattativa tra i neroverdi e l’Inter è arrivata ad un punto di svolta nelle ultime ore, gli emiliani spenderanno i 20 milioni chiesti dai nerazzurri per la cessione dell’attaccante che l’anno scorso è andato in doppia cifra con l’Empoli.

Calciomercato Sassuolo, Pinamonti c’è, Berardi resta

L’accordo è dietro l’angolo, si stanno solo limando i dettagli anche perché il giocatore, che prima aveva dato priorità all’Atalanta, con la Dea che però si è sfilata, ha accettato la corte di Carnevali. Sul suo contratto potrebbe essere inserita una clausola rescissoria da 30 milioni, mentre non ci sarà recompera da parte dall’Inter, almeno questo è quello che filtra dagli ultimi rumors. Dettagli, come detto, la sostanza è che il Sassuolo ha un nuovo centravanti, non il solo visto che oltre a Pinamonti è stato acquistato a inizio mercato il talentuoso uruguaiano Alvarez, 21 anni, per oltre 10 milioni di euro.

Inizia quindi a prendere forma il nuovo attacco di Dionisi che potrebbe abbracciare anche uno tra Sansone e Orsolini, in uscita dal Bologna secondo le ultime indiscrezioni, anche se va detto che la concorrenza per entrambi è molto forte. Dovrebbe restare in neroverde anche Domenico Berardi a cui la società starebbe per offrire il rinnovo di contratto.

Adesso il Sassuolo può cedere Raspadori

Una volta concretizzato l’acquisto di Pinamonti il Sassuolo cederà Giacomo Raspadori al Napoli. Il giocatore ha già detto sì da tempo e approderà alla corte di Spalletti appena le società avranno trovato un accordo che sembra sempre più vicino. Gli azzurri arriveranno a spendere una cifra vicino ai 40 milioni che andrà a rimpinguare ancora di più le casse degli emiliani dopo gli altri 40 milioni, tra parte fissa e bonus, arrivati per Gianluca Scamacca dal West Ham.