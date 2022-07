Sassuolo, tutti i nomi per il dopo Scamacca

Il Sassuolo deve trovare un nuovo centravanti. Gianluca Scamacca è infatti vicinissimo al West Ham che è pronto a versare nelle casse neroverdi 40 milioni, dieci in più del PSG che non ha rilanciato e ha virato su Ekitike del Riems. L’addio dell’attaccante azzurro apre la corsa al successore con Carnevali che ha già acquistato Augustin Alvarez, talento uruguaiano di 21 anni arrivato dal Penarol. Il sudameirano però avrà bisogno di tempo per integrarsi nella nuova realtà, e così il Sassuolo sta cercando un bomber più pronto per Dionisi.

Pinamonti è il sogno del Sassuolo

Dopo aver praticamente concluso la cessione di Scamacca gli emiliani sembrano essersi gettati su Andrea Pinamonti dell’Inter, capace di andare in doppia cifra nell’ultima stagione all’Empoli. Sarebbe lui il candidato ideale per caratteristiche fisiche, tecniche e talento, ma acquistarlo non sarà facile. Il calciatore tra tutte le squadre che lo corteggiano, c’è anche il Monza, avrebbe già scelto l’Atalanta. I bergamaschi ne avrebbero già parlato con l’Inter che vuole una ventina di milioni, troppi al momento per i Percassi che potrebbero fare leva sulla volontà del giocatore per abbassare il prezzo oppure convincere Marotta ad accettare una formula diversa dalla cessione.

Gli altri nomi per il dopo Scamacca al Sassuolo

Il Sassuolo ci proverà fino all’ultimo ma nel frattempo si guarda intorno. Nella lista degli obiettivi per il dopo Scamacca ci sarebbe ancora Lorenzo Lucca, attaccante del Pisa, 21 anni, due metri di altezza e 6 gol segnati nella scorsa Serie B. In questo caso la sfida è con il Bologna che gli proporrebbe il ruolo di vice Arnautovic, la sensazione è che per il Sassuolo sarebbe un’altra scommessa.

Negli scorsi giorni si è parlato anche di Simone Zaza che proprio al Mapei Stadium aveva fatto esplodere tutto il suo talento senza però poi mantenere quei livelli nelle successive esperienze. A quanto pare è un’idea, nulla di più. Così come il diciannovenne Antiste dello Spezia, altro talentino a cui però non può essere dato il peso della sostituzione di Scamacca. Per ora quindi il Sassuolo ha in Pinamonti il suo obiettivo numero uno, il mercato però è ancora lungo e per una scelta così importante è meglio non avere fretta, come dice Corvino: “Si può sbagliare moglie, ma non centravanti”.