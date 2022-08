Calciomercato Sassuolo, anche Berardi può partire: l'attacco sarà tutto nuovo

Un attacco tutto nuovo per Dionisi. Il Sassuolo è pronto a cambiare pelle al suo settore offensivo, dopo l'addio di Scamacca anche Raspadori e Berardi sono in odore di cessione. Tre partenze che potrebbero portare nella casse del club emiliano circa 100 milioni, una cifra enorme che verrà parzialmente reinvestita sul mercato per i sostituti.

Calciomercato Sassuolo: dove andranno Raspadori e Berardi

Il nome più caldo al momento è quello di Giacomo Raspadori che avrebbe chiesto la cessione. Il Napoli ha già raggiunto un accordo con il giocatore ma non ancora con il Sassuolo che ha rifiutato l'offerta da 30 milioni di De Laurentiis. Ne vorrebbe dieci in più e il nuovo assalto della Juventus potrebbe far scattare l'asta. Potrebbe non essere l'ultima partenza, anche Domenica Berardi infatti continua ad essere corteggiato e se le big di A per ora nicchiano all'estero fanno sul serio. Sul tavolo di Carnevali sarebbe arrivata un'offerta da 30 milioni dall'Arsenal, ora bisognerà capire se l'azzurro deciderà di cambiare vita oppure se aspetterà una chiamata dall'Italia.

Il nuovo attacco del Sassuolo

Dire addio in un'estate sola a tre titolari in attacco è un bel rischio, ma con le cifre che girano per i neroverdi è difficile dire di no. Per questo è partita la caccia ai sostituti. E già arrivato per esempio il giovane e talentuoso centravanti Alvarez, uruguaiano pagato 12 milioni che nelle amichevoli ha fatto vedere ottime cose. Rimarrà sicuramente Traorè, al momento infortunato, ma pronto per inizio settembre e dal Genk è stato acquistato anche Thorstvedt. Non basta però, Carnevali ha bisogno di dare a Dionisi almeno due giocatori già pronti per la Serie A e i candidati sono stati individuati da tempo.

Il primo è Orsolini che a Bologna ha giocato poco la scorsa stagione e sarebbe pronto a dire addio. Lo segue il Torino, ma il Sassuolo potrebbe battere la concorrenza investendo subito i 12 milioni chiesti dai felsinei. Per il centravanti invece la pista più calda è quella che porta a Pinamonti. L'Inter lo deve lasciare andare per questioni di bilancio, chiede 20 milioni e ci sono stati interessanti sviluppi in giornata. L'Atalanta infatti tramite le parole di Percassi si sarebbe tirata fuori dalla corsa, se non è strategia significa che Carnevali potrebbe avere campo libero. L'ultimo nome è quello del francese di 23 anni Laurentiè, ala destra del Lorient che costa 7 milioni. Da Scamacca, Raspadori, Berardi, a Pinamonti, Orosolini, Traorè o Laurientiè, Dionisi avrà un attacco tutto nuovo alla ripresa del campionato.