Calciomercato, Scamacca al Psg: al centro del tridente con Messi e Mbappé?

Nei mesi scorsi il suo nome era finito sui taccuini di Inter, Juventus e Milan, ma alla fine, Gianluca Scamacca, si trasferirà all'estero. Il centravanti del Sassuolo è infatti ad un passo dal Paris Saint-Germain, che, per il proprio futuro, ha deciso di puntare forte sull'attaccante della Nazionale di Roberto Mancini, autore di sedici reti nell'ultimo campionato di Serie A. Tramontate le possibili destinazioni nostrane (la Juventus si era già messa a posto a gennaio con l'acquisto di Vlahovic, l'Inter ha riportato a Milano Lukaku ed il Milan ha puntato su Origi), il giocatore ha accettato di tentare un'esperienza fuori dall'Italia, cedendo alla corte dei parigin

Il Paris Saint-Germain verserà nelle casse del Sassuolo circa 40 milioni di euro più 10 di bonus per l'acquisto a titolo definitivo, mentre per l'attaccante è pronto un quinquennale da 3,5 milioni di euro annui. Scamacca, nei piani dei francesi, potrebbe andare a completare il tridente offensivo con Kylian Mbappé e Lionel Messi in caso di addio di Neymar, non ritenuto più incedibile dal club. Se il brasiliano dovesse invece restare a Parigi, probabile che l'azzurro debba accontentarsi del ruolo di riserva di lusso, così come già accaduto recentemente a Mauro Icardi.

A proposito dell'argentino, l'imminente arrivo di Scamacca pare chiudere definitvamente le porte all'ex attaccante dell'Inter, ormai ai margini del progetto del Psg da tempo. Obiettivo del club è quello di cederlo entro la fine della sessione estiva di calciomercato, ma ad oggi, dato anche l'alto ingaggio percepito dal giocatore, non sono pervenute reali offerte nei suoi confronti. Sullo sfondo la suggestione di un ritorno in Italia, con il neopromosso Monza di Silvio Berlusconi pronto a scommettere su un suo rilancio.