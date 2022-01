Calciomercato Serie A, tutti gli affari di gennaio 2022 già conclusi (acquisti e cessioni)

Il mercato di gennaio cambierà il volto di quasi tutti i club della serie A. Di poche ore fa l'ufficialità dell'acquisto di Andrea Conti da parte della Samp, a titolo definitivo, dal Milan: Conti ritrova D'Aversa che lo ha allenato l'anno scorso a Parma e in passato in B, a Lanciano. Arriva in prestito Tuanzebe: dal Manchester United al Napoli fino a giugno. Le cifre: 600mila euro più altri 600mila di bonus a fine stagione. Anche la Roma ha chiuso con l'Arsenal per il jolly Maitland-Niles (e ora attende la fumata bianca per Oliveira del Porto), mentre la Fiorentina ha annunciato l'arrivo del pistolero Piatek, ex Genoa e Milan, dall'Herta Berlino. A Genova due arrivi: la Samp ha preso il mediano venezuelano Rincon dal Torino, il Genoa ha annunciato l'arrivo del vichingo Ostigard, in prestito dal Brighton.

Il 22enne difensore brasliano Ruan Tressoldi, prelevato dal Gremio e per la prima volta al Mapei Center in divisa neroverde e sorriso smagliante. Il giocatore era stato acquistato già la scorsa estate, ma lasciato in prestito con il club di Porto Alegre (con cui è clamorosamente retrocesso). Ufficiale anche l'acquisto del portiere dell'Ajax, Andrè Onana, da parte dell'Inter: il numero uno preso da svincolato, arriverà a Milano la prossima estate. Ha già effettuato le visite mediche e firmato un contratto di cinque anni, prima di volare in Coppa d'Africa con il Camerun.

Dopo le prime foto in maglia viola del francese Ikonè, colpaccio della Fiorentina annunciato già prima della fine del 2021 dal club di Commisso. Sono iniziate le presentazioni anche altrove. A Venezia, ad esempio, con i lagunari che hanno ufficializzato l'arrivo del francese Cuisance dal Bayern Monaco, anche questo un affare virtualmente concluso già da diversi giorni. Il primo colpo del Genoa americano è stato il terzino destro Silvan Hefti, arrivato dallo Young Boys per 5 milioni. Da Genova è andato via invece un altro esterno basso, Fabio Depaoli: l'ex Chievo da oggi è un giocatore dell'Hellas Verona, che lo ha già mostrato sul web con la maglia gialloblu.

Definito anche il prestito di Matteo Lovato dall'Atalanta al Cagliari. La società sarda ha comunicato la chiusura dell'operazione con una nota ufficiale da poche ore: "Il Cagliari Calcio comunica di aver acquisito dall’Atalanta il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Lovato, classe 2000, che si trasferisce in prestito sino al termine della stagione sportiva 2021-22. Difensore centrale disciplinato in marcatura, dotato anche di una buona visione di gioco: piede preferito il destro, con il quale risulta preciso in fase di impostazione". Il primo affare della sessione invernale lo aveva fatto l'Atalanta, assicurandosi per 22 milioni la stella del Sassuolo Boga, ora impegnato in Coppa d'Africa.

Il tabellone

Atalanta

Acquisti: Boga (Sassuolo)

Cessioni: Lovato (Cagliari)

Bologna

Acquisti:

Cessioni:

Cagliari

Acquisti: Goldaniga (Sassuolo), Lovato (Atalanta), Gagliano (Avellino)

Cessioni: Godin (Atletico Mineiro), Faragò (Lecce)

Empoli

Acquisti:

Cessioni:

Fiorentina

Acquisti: Ikonè (Lille), Piatek (Herta Berlino)

Cessioni:

Genoa

Acquisti: Hefti (Young Boys), Ostigaard (Brighton), Yeboah (Sturm Graz)

Cessioni:

Inter

Acquisti: Onana (da luglio)

Cessioni: Colidio (Atletico Tigre)

Juventus

Acquisti:

Cessioni:

Lazio

Acquisti:

Cessioni: Escalante (Alaves)

Milan

Acquisti:

Cessioni: Conti (Sampdoria)

Napoli

Acquisti: Tuanzebe (Manchester United)

Cessioni: Manolas (Olimpiacos), Insigne (Toronto, da luglio)

Roma

Acquisti: Maitland-Niles (Arsenal)

Cessioni:

Salernitana

Acquisti:

Cessioni:

Sampdoria

Acquisti: Rincon (Torino), Conti (Milan)

Cessioni: A. Silva (rescissione), Depaoli (Hellas Verona)

Sassuolo

Acquisti: Tressoldi (Gremio)

Cessioni: Boga (Atalanta)

Spezia

Acquisti:

Cessioni:

Torino

Acquisti:

Cessioni: Rincon (Sampdoria)

Udinese

Acquisti:

Cessioni: Samir (Watford)

Venezia

Acquisti: Cuisance (Bayern Monaco)

Cessioni:

Hellas Verona

Acquisti: Depaoli (Sampdoria)

Cessioni: