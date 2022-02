Calciomercato Serie B 2022: il bilancio, promossi e bocciati

Si è chiusa la sessione di mercato di gennaio. Chi ne esce promosso? E chi bocciato? Proviamo a tracciare un bilancio della serie B, ridisegnata da un mese di intense trattative e tante operazioni.

Le prime della classe hanno solo puntellato organici che sono già in grado di competere per la promozione diretta. E' il caso del Lecce, che con Corvino in regia continua a scovare attuali carneadi pronti a spiccare il volo, ma anche giocatori di sicuro affidamento, come Antonino Ragusa.

O il Pisa, che ha rimediato all'astinenza da gol di Lucca assicurandosi un bomber come Torregrossa, dalla Samp, ma anche i rifornimenti di un talento come l'anglolibico Benali.

Ci crede anche il Brescia di Inzaghi, che ha sistemato la rosa con l'esperienza di Valon Behrami e i muscoli di Adorni.

Occhio ai bomber di razza: Mancuso dall'Empoli al Monza, Forte dal Venezia al Benevento (che non ha risolto però la grana Lapadula). E poi Luca Vido, che cerca la sua definitiva consacrazione alla Spal.

La palma di regina del mercato la vince il Parma di Iachini: con Pandev e Simy riparte da un attacco, sulla carta, atomico, con la conferma di Inglese. Ma gli emiliani sono lontani dalle posizioni di vertice. Basteranno i colpi di mercato per risalire e andare a lottare per la promozione passando dai play-off?

Il tabellone

Alessandria

Acquisti: Coccolo (Dif, Juventus U23, P), Gori (c, Frosinone), Mattiello (Atalanta), Cerofolini (Fiorentina)

Cessioni: Cosenza (Dif, Piacenza, D), Arrighini (a, Reggiana), Russo (p, Sassuolo), Celesia (d, Torino), Beghetto (Perugia), Sini (Renate), Gerace (Fiorenzuola), Speranza (Derthona)

Ascoli

Acquisti: Bellusci (Dif, Monza, P), Tsadjout (Att, Milan, P), Falasco (Dif, Pordenone, D), Paganini (Lecce), Ricci (Reggina)

Cessioni: Castorani (Cen, Feralpisalò, P), Avlonitis (d, Apollon Limassol), Puttini (d, Latina), Petrelli (a, Genoa), Fabbrini (Alessandria), Sabiri (Sampdoria)

Benevento

Acquisti: Forte (Att, Venezia, D), Farias (Att, svincolato), Petriccione (Cen, Pordenone, P), Gyamfi (Dif, svincolato)

Cessioni: Vokic (Cen, Pordenone, P), Di Serio (Dif, Pordenone, P), Basit (c, Monterosi)

Brescia

Acquisti: Sabelli (Dif, Genoa, P), Behrami (Genoa), Bianchi (Genoa), Adorni (Cittadella), Proia (Vicenza), Andrenacci (Genoa)

Cessioni: Mateju (Dif, svincolato), Capoferri (Dif, Lecco, P), Labojko (c, Aek Larnaca), Cavion (c, LR Vicenza), Ndoj (Cosenza), Skrabb (rescissione)

Cittadella

Acquisti: Varela (a, Siena), Visentin (Crotone), Laribi (Reggina), Del Fabro (Juventus Under 23)

Cessioni: D'Urso (Perugia), Adorni (Brescia), Cuppone (Potenza)

Como

Acquisti: Blanco (Cen, Valencia, D), Ciciretti (a, Pordenone), Nardi (Cremonese)

Cessioni: Toninelli (Dif, Pro Sesto, D), Dkidak (Dif, Potenza, P), Crescenzi (Siena), M'Haidat (Sudtirol), Allievi (Cesena)

Cosenza

Acquisti: Liotti (Dif, Reggina, P), Hristov (Dif, Slavia Sofia, D), Sarri (p, Juve Stabia, prestito), Di Pardo (Vicenza), Voca (svincolato), Camporese (Pordenone), Kongolo (Herenveen), Ndoj (Brescia)

Cessioni: Del Favero (Por, Juventus, FP), Saracco (p, Fidelis Andria, definitivo), Minelli (d, Juventus Under 23), Panico (d, Juve Stabia), Sueva (Potenza), Corsi (Vibonese)

Cremonese

Acquisti: Politic (att, Bolton Wanderers, d), Casasola (d, Frosinone), Diomande (Salernitana), Hamza (Juventus Under 23)

Cessioni: Dalle Mura (d, Fiorentina, fine prestito), Collodel (c, Lucchese), Perseu (c, Olbia), Zunno (a, Fiorenzuola), Kone (c, Torino), Alfonso (p, Spal), Nardi (Como), Deli (Pordenone), Vido (Spal), Ghisolfi (Fiorenzuola),

Crotone

Acquisti: Awua (Cen, Pro Vercelli, P), Schnegg (Dif, Venezia, P), Serpe (Dif, Genoa, P), Calapai (d, Catania), Kone (Torino), Marras (Bari), Adekanye (Lazio), Nicoletti (Foggia), Golemic (Pas Lamia)

Cessioni: Donsah (Cen, Malatyaspor, SV), Molina (Cen, Monza, D), Benali (c, Pisa), Zanellato (c, Spal)

Frosinone

Acquisti: Barisic (Dif, NK Osijek, P), Kalaj (Dif, Carrarese, D), Bozic (Radomlje), Oyono (Boulogne)

Cessioni: De Lucia (Por, FeralpiSalò, P), Koblar (d, Potenza, prestito), Bevilacqua (d, Carrarese, prestito), Errico (c, Monterosi, prestito), Iemmello (a, Catanzaro), Gori (c, Alessandria), Casasola (d, Cremonese),

Lecce

Acquisti: Faragò (Cen, Cagliari, P), Simic (Dif, svincolato), Asencio (att, Alcorcon, d), Ragusa (Verona), Snaer (Keflavik), Plizzari (Milan)

Cessioni: Bjarnason (Dif, Valerenga, D), Felici (Att, Palermo, P), Meccariello (Dif, Spal, D), Back (Att, Fremad Amager, D), Monterisi (d, Fidelis Andria, prestito), Crone (Fremad Amager)

Monza

Acquisti: Mancuso (att, Empoli, p), Ramirez (Cen, svincolato), Molina (Cen, Crotone, D), Pinotti (Spal), Camarà (Benfica)

Cessioni: Bellusci (Dif, Ascoli, P), Finotto (Att, Spal, D), Barillà (c, rescissione), Anastasio (d, Pordenone)

Parma

Acquisti: Costa (Dif, Napoli, P), Cassata (Cen, Genoa, P), Simy (Salernitana), Pandev (Genoa), Komlosi (Diosgyor), Oosterwolde (Twente), Bernabè (svincolato)

Cessioni: Sepe (p, Salernitana), Busi (Dif, Reims, P), Artistico (Att, Monterosi, P), Da Cruz (Att, Vicenza, P), D. Iacoponi (Att, Pordenone, P), Olawale (a, Voluntari, prestito), Mustacciolo (c, Paternò, prestito), Mihaila (a, Atalanta)

Perugia

Acquisti: Beghetto (Alessandria), D'Urso (Cittadella), Olivieri (Juventus Under 23)

Cessioni: Sounas (Cen, Catanzaro, D), Bianchimano (Att, Viterbese, D), Di Noia (c, Gubbio, prestito), Murano (a, Avellino), Vanbaleghem (c, svincolato), Manneh (Taranto), Righetti (Gubbio)

Pisa

Acquisti: Torregrossa (att, Sampdoria, p), Benali (c, Crotone), De Marino (Juventus Under 23)

Cessioni: Ubaldi (att, Lucchese, p), Tommasini (a, Paganese, p), Seck (d, Fiorentina), Santoro (Imolese), Cisco (Teramo), Quaini (Monopoli), Piccinini (Fiorenzuola)

Pordenone

Acquisti: Dalle Mura (Dif, Fiorentina, P), Gavazzi (Cen, svincolato), Lovisa (Cen, Fiorentina, P), D. Iacoponi (Att, Parma, P), Vokic (Cen, Benevento, P), Di Serio (Dif, Benevento, P), Anastasio (d, Monza), Candellone (Napoli)

Cessioni: Tsadjout (Att, Milan, FP), Falasco (Dif, Ascoli, D), Chrzanovski (Dif, Wis?a P?ock, P), Petriccione (Cen, Benevento, P), Ciciretti (a, Como), Magnino (c, Modena), Kupisz (Reggina)

Reggina

Acquisti: Giraudo (Dif, Vis Pesaro, P), Aya (d, Salernitana), Folorunsho (Napoli), Kupisz (Reggina), Lombardi (Lazio)

Cessioni: Liotti (Dif, Cosenza, P), Farroni (Por, Vis Pesaro, D), Rechichi (d, Gravina, prestito), Vasic (a, Brommapojkarna), Ricci (Ascoli), Laribi (Cittadella), Dauriat (Psg), Mihai (svincolato), Vido (Cremonese)

Spal

Acquisti: Meccariello (Dif, Lecce, D), Finotto (Att, Monza, D), Pabai (dif, Pec Zwolle), Almici (d, Palermo), Alfonso (p, Cremonese), Zanellato (c, Crotone)

Cessioni: Coccolo (Dif, Juve U23, FP), Yabre (d, Vis Pesaro, prestito), Cannistrà (d, Ticino, definitivo), Piscopo (a, Empoli). Demba Seck (Torino)

Ternana

Acquisti:

Cessioni: Russo (Dif, Livorno, D), Tozzo (p, Seregno)

Vicenza

Acquisti: Teodorczyk (Att, Udinese, D), Boli (Cen, Lens, P), Da Cruz (Att, Parma, P), Lukaku (Dif, Lazio, P), De Maio (Dif, Udinese, D), Bikel (c, Vancouver), Cavion (c, Brescia)

Cessioni: Lanzafame (a, rescissione), Ierardi (d, Pescara), Calderoni (d, Cesena), Pontisso (Pescara), Proia (Brescia), Longo (Modena)