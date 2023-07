Calciomercato serie B 2023, acquisti e cessioni

Giorni di fuoco non solo per il caldo torrido, ma anche per le operazioni a raffica annunciate dai club di serie B che hanno già iniziato il conto alla rovescia verso il campionato 2023/2024. Cremonese no stop: ecco Collocolo e Bertolacci per Ballardini. A Cosenza torna Tutino dal Parma. Ascoli, ufficiale Kraja. Venezia, l'attaccante è un ex Monza: Gytkjaer. Pisa, preso Barbieri dalla Juventus. Alla Samp arrivano Barreca e Girelli. Cassata allo Spezia.

Il Palermo è scatenato: dopo i pilastri in difesa, ecco Roberto Insigne dal Frosinone in attacco. Il Como sistema la porta: preso Semper. La promessa della C, il 21enne Kouda, dal Picerno allo Spezia. La Reggiana ufficializza Bianco e Nardi, Ciervo al Sudtirol. La Sampdoria di Andrea Pirlo con l'ex Milan Borini e Ricci, dal Frosinone. Il Bari saluta il capitano della rinascita: Mirko Antenucci tornerà alla Spal, in C, dopo aver vinto la C con i Galletti e sfiorato la A. Palermo si rifà il look: ufficializzato Ceccaroni, che ha giocato gli ultimi sei mesi in A in prestito al Lecce, ma era un pilastro del Venezia, in attacco è arrivato un altro bomber di razza come Leo Mancuso, dal Monza (era a Como). La Reggiana ufficializza Kabashi e Romagna, mentre Peeters e Pecorino vanno al Sudtirol. La Ternana cede Partipilo al Parma, Cotali e Cauz sono due nuovi giocatori del Modena, che ha preso anche il difensore goleador del Sudtirol, Zaro.

Ecco tutti gli affarri già ufficiali delle squadre di Serie B (sono 19, in attesa dell'ufficialità del ripescaggio del Brescia al posto della Reggina).

ASCOLI

Acquisti

Masini (c, Genoa, pres.)

Forte (a, Benevento, risc.)

Millico (a, svincolato)

Haveri (d, Torino)

Barosi (p, Juve Stabia)

Manzari (a, Sassuolo)

Kraja (c, Atalanta)

Cessioni

Franzolini (c, Feralpisalò, def.)

Marsura (a, svincolato, f.c.)

Guarna (p, svincolato, f.c.)

Leali (p, Genoa, f.c.)

Collocolo (c, Cremonese)

BARI

Acquisti

Faggi (c, svincolato)

Nasti (a, Milan)

Menez (a, svincolato)

Cessioni

Ceter (a, svincolato, f.c.)

Molina (c, svincolato, f.c.)

Galano (a, svincolato, f.c.)

Mazzotta (d, svincolato, f.c.)

Botta (c, svincolato, f.c.)

Sarri (p, svincolato, f.c.)

Antenucci (a, Spal)

Balla Mane (d, Recanatese)

CATANZARO

Acquisti

Brignola (a, Benevento, risc.);

Veroli (d, Cagliari, pres.);

Pompetti (c, Inter. def.)

Krastev (d, Fiorentina)

Ghion (c, Sassuolo)

Oliveri (c, Atalanta)

Cessioni

Gatti (d, svincolato, f.c.)

Rolando (c, svincolato, f.c.)

Martinelli (c, Audace Cerignola)

CITTADELLA

Acquisti

Carissoni (d, Latina, def.);

Tessiore (c, Triestina, def.);

Sottini (d, Inter, def.);

Angeli (d, Bologna, def.)

Pittarello (a, Cesena, def.)

Cessioni

Tounkara (a, Avellino, risc.)

Varela (a, svincolato, f.c.)

Donnarumma (d, svincolato, f.c.)

Del Fabro (d, svincolato, f.c.)

Perticone (d, svincolato, f.c.)