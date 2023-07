Calciomercato serie B 2023, acquisti e cessioni

Inizia con il pieno di entusiasmo la stagione della Sampdoria di Andrea Pirlo: i blucerchiati in ritiro con gli arrivi ufficiali di due pezzi da novanta: l'ex Milan Borini e Ricci, dal Frosinone. Il Bari saluta il capitano della rinascita: Mirko Antenucci tornerà alla Spal, in C, dopo aver vinto la C con i Galletti e sfiorato la A. Palermo a raffica: ufficializzato Ceccaroni, che ha giocato gli ultimi sei mesi in A in prestito al Lecce, ma era un pilastro del Venezia. La Reggiana ufficializza Kabashi e Romagna, mentre Peeters e Pecorino vanno al Sudtirol. La Ternana (in attesa di chiudere con Castori in panchina) cede Partipilo al Parma, Cotali e Cauz sono due nuovi giocatori del Modena. Ecco tutti gli affarri già ufficiali delle squadre di Serie B (sono 19, in attesa dell'ufficialità del ripescaggio del Brescia al posto della Reggina).

ASCOLI

Acquisti

Masini (c, Genoa, pres.)

Forte (a, Benevento, risc.)

Cessioni

Franzolini (c, Feralpisalò, def.)

Marsura (a, svincolato, f.c.)

Guarna (p, svincolato, f.c.)

Leali (p, Genoa, f.c.)

BARI

Acquisti

Cessioni

Ceter (a, svincolato, f.c.)

Molina (c, svincolato, f.c.)

Galano (a, svincolato, f.c.)

Mazzotta (d, svincolato, f.c.)

Botta (c, svincolato, f.c.)

Sarri (p, svincolato, f.c.)

CATANZARO

Acquisti

Brignola (a, Benevento, risc.);

Veroli (d, Cagliari, pres.);

Pompetti (c, Inter. def.)

Cessioni

Gatti (d, svincolato, f.c.)

Rolando (c, svincolato, f.c.)

CITTADELLA

Acquisti

Carissoni (d, Latina, def.);

Tessiore (c, Triestina, def.);

Sottini (d, Inter, def.);

Angeli (d, Bologna, def.)

Pittarello (a, Cesena, def.)

Cessioni

Tounkara (a, Avellino, risc.)

Varela (a, svincolato, f.c.)

Donnarumma (d, svincolato, f.c.)

Del Fabro (d, svincolato, f.c.)

Perticone (d, svincolato, f.c.)