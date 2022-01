Calciomercato Serie B: il Benevento prende il bomber Forte

In attesa di scendere in campo questa sera alle 20:30 al Vigorito contro il Monza, per il recupero della 18a giornata, il Benevento è alle prese con le sliding doors del mercato: manca solo l'unnuncio ufficiale per l'arrivo dal Venezia del bomber Francesco Forte. L'attaccante, che ritroverà mister Fabio Caserta dopo l'esperienza di Castellammare con la maglia della Juve Stabia, è stato acquistato a titolo definitivo per 1,5 milioni di euro: firmerà un contratto di due anni e mezzo. Protagonista assoluto della promozione dei lagunari in massima serie, Forte vuole dare il bis in Campania.

Dopo Fares, è il secondo affare in entrata concluso dal ds Pasquale Foggia. Il Benevento, però, nelle prossime ore saluterà il bomber Gianluca Lapadula: andrà alla Samp, richiesto espressamente da D'Aversa. "Ha chiesto la cessione, non è stato convocato" ha dichiarato ieri il tecnico Caserta in conferenza stampa. Spazi ristretti anche per Gabriele Moncini, per lui in B c'è la fila.

Verso il recupero

Con la partita interna contro il Monza, il Benevento è in linea con i programmi della vigilia, a –3 dalla seconda posizione oggi occupata dal Brescia, in aperta lotta per salire nuovamente nella massima categoria. La squadra di mister Caserta era partita molto bene perdendo una sola volta nelle prime 10 giornate, ma è poi incappata in 3 k.o. consecutivi, da cui i sanniti si sono brillantemente ripresi con altri 3 successi a fila prima dello stop. Una delle 3 cooperative del gol del torneo cadetto in corso (13 marcatori già in rete almeno una volta, come Monza e Brescia), nonostante abbia fra le proprie fila il capocannoniere del torneo (10 reti Lapadula), ha come giocatori “top” lo stesso Lapadula (il più decisivo tra i sanniti, 7 punti grazie alle sue reti determinanti), Ionita e Barba i sempre presenti (17 su 17), con il difensore re dei minuti giocati (1485). Glik uno dei 4 calciatori espulsi già 2 volte, come Zanandrea (Perugia), Vazquez (Parma) e Proietti (Ternana).

Il Monza

A dispetto dello scorso anno, la formazione brianzola appare più competitiva e quadrata per il torneo cadetto. 31 punti in 17 partite (con il match di Benevento da recuperare), -3 dal secondo posto del Brescia che varrebbe la promozione diretta, il Monza ha perso meno di tutti (2 volte, come Pisa, Lecce e Frosinone) ed è una delle 3 compagini ancora imbattute in casa (come Pisa e Lecce). Formazione regina del gol con subentranti (9 reti, come la Cremonese), i giocatori primatisti sono Andrea Colpani, Michele Di Gregorio e Giulio Donati (17 presenze su 17), con il portiere sempre in campo (1530 minuti). Il bomber biancorosso è Dany Mota (6 reti), ma il giocatore più determinante è Colpani (7 punti portati alla causa grazie alle sue 3 marcature, che hanno fruttato le vittorie contro Alessandria e Cosenza in casa ed il pareggio a Crotone. La squadra di mister Stroppa prima della pausa era in serie positiva da 10 giornate, con 6 vittorie e 4 pareggi come bilancio: ripartirà così forte?

Dove vederla in tv

Benevento-Monza sarà trasmessa in diretta sui canali SKY. La sfida potrà anche seguita in streaming sulla piattaforma di DAZN. Necessario, in entrambi i casi, la sottoscrizione di un abbonamento o l’acquisto dell’evento.