Calciomercato serie B, Pirlo chiama Bonucci alla Samp

Bonucci sempre più lontano dalla Juventus. E il suo futuro potrebbe essere addirittura in serie B. Un suo ex compagno di Nazionale ci sta pensando. La Juventus non fa mistero di voler svecchiare l'organico e aprire un nuovo ciclo, eliminando dal bilancio gli ingaggi più pesanti. Uno è quello del difensore, che guadagna 6,5 milioni di euro netti all'anno. I bianconeri non vorrebbero cedere ad una ipotetica rivale il centrale scovato nel Bari nel 2010. Ma per un'avventura in serie B, potrebbe fare un'eccezione, incentivando all'esodo Bonucci con una ricca buonuscita, che permetterebbe poi al difensore di accettare il progetto della Samp di Andrea Pirlo. E' il club blucerchiato infatti quello che più di tutti oggi sogna di avere al centro della sua difesa Bonucci.

L'addio a Torino, dopo 502 presenze con la Vecchia Signora (realizzando 35 reti) potrebbe concretizzarsi grazie alla chiamata di Pirlo (e Legrottaglie). Bonucci tornerebbe a giocare da avversario contro Buffon, tra i confermati del Parma a 45 anni. L'operazione resta complessa, soprattutto dal punto di vista economico. Perché le cifre di Bonucci alla Juve sono da top player, lontane dai parametri della B. Ma il popolo blucerchiato sogna.

In uscita, da Genova potrebbe andar via Manolo Gabbiadini, pupillo di Claudio Ranieri, che lo vorrebbe a Cagliari. Ma i sardi hanno anche un duello aperto con la Samp per arrivare al nigeriano della Cremonese, David Okereke, attaccante duttile, di gamba, che ha anche fiuto del gol. Per ingaggio e caratteristiche, in B è considerato un top player. Ma il Cagliari è pronto a dargli una nuova chance in A, dopo le retrocessioni con Venezia e Cremonese.