Calciomercato Serie B: ufficiali i nuovi bomber di Cagliari e Como

Pioggia di gol sulla serie B. Cagliari e Como chiudono altri due colpi per la prossima stagione nel gran valzer delle punte che stanno rinforzando le formazioni più ambiziose della cadetteria. Dopo l'affare-Coda realizzato settimane fa dal Genoa (preso il capocannoniere uscente con la maglia del Lecce per 1,5 milioni di euro), ecco il sì tanto atteso di Gianluca Lapadula al Cagliari. L'attaccante 32enne piemontese, che difende i colori della Nazionale peruviana (la madre è del Paese sudamericano e lui ha la doppia cittadinanza), si trasferisce dal Benevento alla squadra di Liverani: a lui i tifosi sardi chiedono i gol per tornare subito in A.

"Sono molto felice di essere al Cagliari. Il Cagliari mi ha voluto e io ho voluto il Cagliari in maniera molto forte. Mi aspetto tante gioie nella prossima stagione e mi auguro di vedere uno stadio bello pieno. Un saluto ai tifosi del Cagliari, ci vediamo presto", ha detto Lapadula ai cronisti appena sbarcato sull'isola.

L'altro colpaccio lo firma il Como, che si assicura in prestito dal Monza le prestazione di Leonardo Mancuso, che era arrivato alla corte di Berlusconi lo scorso gennaio per dare un contributo nella caccia alla serie A e adesso torna tra i cadetti per vincere la sfida anche sulle rive del Lago. Mancuso ha già spinto in A anche l'Empoli, e prima ancora si era fermato solo in semifinale play-off con il Pescara nel 2019. Un assegno in bianco per i tifosi: con lui la doppia cifra è assicurata.

E se dovesse arrivare, come sembra, il sì di Cesc Fabregas, a Como sognare la promozione sarebbe assolutamente lecito.

Il comunicato del Cagliari

"Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisto a titolo definitivo dal Benevento del calciatore Gianluca Lapadula che ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2025. Classe 1990, alle sue spalle un bagaglio ricco di esperienza e tanti gol: 156 con squadre di club in 388 partite totali. Numeri da grande attaccante per il nazionale peruviano, che con la maglia de “Los Incas” ha siglato 8 reti in 22 presenze. Nato a Torino, è partito dalla Pro Vercelli in Serie C2 arrivando a giocare per il Milan: nel mezzo tante squadre in Italia e non solo. Ha conquistato una promozione dalla cadetteria con il Pescara nel campionato 2015/16 di cui è stato assoluto protagonista con 30 reti, 3 delle quali durante i playoff. Nell’ultima stagione in Serie B tra le fila del Benevento è andato a segno 13 volte. Attaccante duttile, sa svariare su tutto il fronte offensivo abbinando agilità, tecnica e rapidità a temperamento e spirito di sacrificio. Piede preferito il mancino, è dotato di un tiro dalla distanza potente e preciso".

Il comunicato del Como

"Como 1907 è lieta di annunciare l’arrivo a titolo temporaneo dal Monza dell’attaccante Leonardo Mancuso. Nato a Milano nel 1992 e cresciuto nelle giovanili del Milan, ha segnato oltre 60 gol in Serie B con le maglie di Pescara, Empoli e Monza. Nella stagione 20/21 è stato protagonista assoluto della vittoria del campionato con i toscani, mettendo a referto 20 reti con 4 assist. Nel gennaio della scorsa stagione è passato al Monza a gennaio vincendo i Playoff. “Sono entusiasta di iniziare questa nuova esperienza – sono le prime parole di Mancuso – ho trovato una società ambiziosa e con voglia di crescere e sono pronto a dare il mio contributo dando tutto me stesso giorno dopo giorno. Questo sarà un campionato molto difficile e avvincente e sono sicuro che ci faremo valere".