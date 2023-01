Calciomercato Serie B 2023: il tabellone

Sul campo ci ha già regalato un girone d'andata straordinario e pieno di emozioni. Ora la serie B si prepara ad una sessione di mercato invernale altrettanto ricca di colpi di scena e grandi affari. Su Today.it il tabellone sempre aggiornato con tutti gli affari, in entrata e in uscita, delle venti formazioni del campionato cadetto. Ha aperto le danze il Genoa, riportando in Italia Mimmo Criscito dopo l'esperienza a Toronto. Il difensore arriva in B da svincolato, e ha firmato un accordo al minimo sindacale per amore della maglia rossoblu. Colpo esotico del Palermo: arriva Orihuela, difensore del Montevideo, altro club della galassia City Group. Si muove anche il Cosenza, che ha scelto Micai come nuovo portiere per la volata salvezza. Sebastiano Esposito saluta la Spal e la B: la stella cresciuta nell'Inter vola in serie A, allo Spezia, in prestito con diritto di riscatto.

Le trattative Il Cagliari sogna il ritorno di Nainggolan. Il centrocampista belga, fuori rosa all’Anversa, sarà libero di accordarsi con un nuovo club. Il giocatore ha già aperto a un possibile nuovo passaggio a Cagliari, ma bisogna trovare una quadra economica sull’ingaggio per mettere la firma sul contratto. Il club lavorerà nei prossimi giorni sulla volontà del giocatore e userà anche l’arma Ranieri, che potrebbe provare di persona a convincere il Ninja, con il calciatore che ha passato con amici e famiglia le vacanze in Sardegna. Il Perugia ha chiesto all’Atalanta il centrocampista Cortinovis, che rientra dal Verona. Il Südtirol ha preso il difensore Giorgini dal Latina e ha chiesto Cissè all’Atalanta, ma l’attaccante di rientro dal Pisa potrebbe andare in Svizzera. Il Benevento dovrebbe mandare Simy all’estero e fa un pensiero su Bidaoui (Ascoli). La Spal conta di chiudere con Fiordilino (Venezia), mentre per il Frosinone c’è l’ipotesi Zuelli (Juventus Next Gen).

Serie B, il tabellone del mercato di gennaio

ASCOLI

ACQUISTI -

CESSIONI - Salvi (d, Cittadella)

BARI

ACQUISTI -

CESSIONI - Simeri (a, Imolese), Paponi (a, Imolese)

BENEVENTO

ACQUISTI -

CESSIONI -

BRESCIA

ACQUISTI -

CESSIONI -

CAGLIARI

ACQUISTI -

CESSIONI -

CITTADELLA

ACQUISTI - Salvi (d, Ascoli)

CESSIONI -

COMO

ACQUISTI -

CESSIONI -

COSENZA

ACQUISTI - Micai (p, Salernitana, definitivo)

CESSIONI - Vallocchia (c, Reggiana, definitivo)

FROSINONE

ACQUISTI -

CESSIONI -

GENOA

ACQUISTI - Criscito (d, svincolato)

CESSIONI -

MODENA

ACQUISTI -

CESSIONI -

PALERMO

ACQUISTI - Orihuela (d, Montevideo)

CESSIONI - Crivello (d, Padova), Devetak (d, Viterbese), Accardi (d, Piacenza), Peretti (d, Recanatese)

PARMA

ACQUISTI -

CESSIONI -

PERUGIA

ACQUISTI -

CESSIONI -

PISA

ACQUISTI -

CESSIONI -

REGGINA

ACQUISTI -

CESSIONI -

SPAL

ACQUISTI -

CESSIONI - S. Esposito (a, Spezia)

SUDTIROL

ACQUISTI - Giorgini (d, Latina)

CESSIONI - Capone (a, Reggiana)

TERNANA

ACQUISTI -

CESSIONI -

VENEZIA

ACQUISTI -

CESSIONI - Connolly (c, Brighton)