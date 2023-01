Calciomercato Serie B 2023: il tabellone

Dopo una prima parte di stagione straordinaria e piena di emozioni, la serie B si accende per la sessione di mercato invernale, già ricca di colpi di scena e grandi affari. Su Today.it il tabellone sempre aggiornato con tutti gli affari, in entrata e in uscita, delle venti formazioni del campionato cadetto. Corre ai ripari il Brescia, che prende in prestito dal Lecce il centrocampista Björkengren. Continuano le grandi manovre di un sempre più ambizioso Sudtirol: per Bisoli la qualità di Fiordilino dal Venezia. Si muove la capolista Frosinone: colpo dei ciociari, che si assicurano l'attaccante uruguaiano Jaime Baez dalla Cremonese. L'ex Fiorentina, elemento duttile e di spiccata qualità tecnica, accresce il potenziale della formazione canarina, lanciata verso la A. Il brasiliano Azzi è un nuovo giocatore del Cagliari: gli emiliani incassano 1 milione dai sardi per il terzino brasiliano. Aveva aperto le danze il Genoa, riportando in Italia Mimmo Criscito dopo l'esperienza a Toronto. Il difensore arriva in B da svincolato, e ha firmato un accordo al minimo sindacale per amore della maglia rossoblu.

Asta aperta per i bomber: Coda e Forte fanno sognare tante tifoserie. Il cecchino del Genoa, però, alla fine potrebbe restare in rossoblu. Ascoli e Reggina in pole per il collega, che può salutare il Benevento. Il Palermo, che rischia di perdere Brunori (lo vogliono in serie A), annuncia l'arrivo di Tutino dal Parma e continua a lavorare su Verre, della Samp. Inzaghi ha un nuovo portiere: ufficiale Contini della Samp (proprietà Napoli). Il Como presenta il francese Da Cunha, acquisto definitivo dal Nizza, mentre il Cosenza annuncia l'arrivo di Marras dal Bari, in prestito.

Serie B, il tabellone del mercato di gennaio

ASCOLI

ACQUISTI - Quattrocchi (c, Camaro)

CESSIONI - Salvi (d, Cittadella)

BARI

ACQUISTI -

CESSIONI - D'Errico (c, Crotone), Simeri (a, Imolese), Paponi (a, Imolese), Marras (a, Cosenza)

BENEVENTO

ACQUISTI -

CESSIONI -

BRESCIA

ACQUISTI - Björkengren (c, Lecce)

CESSIONI -

CAGLIARI

ACQUISTI - Azzi (d, Modena)

CESSIONI - Gaston Pereiro (c, Nacional)

CITTADELLA

ACQUISTI - Salvi (d, Ascoli), Crociata (c, Sudtirol), Maistrello (a, Renate), Ambrosino (a, Napoli)

CESSIONI - Cassandro (d, Lecce), Beretta (a, Foggia)

COMO

ACQUISTI - Pierozzi (d, Palermo), Da Cunha (a, Nizza)

CESSIONI - Delli Carri (d, Padova), Celeghin (c, Triestina), Ambrosino (a, Napoli)

COSENZA

ACQUISTI - Micai (p, Salernitana, definitivo), Finotto (a, Spal), Cortinovis (c, Hellas Verona), Marras (a, Bari)

CESSIONI - Vallocchia (c, Reggiana, definitivo), Camigliano (d, Ancona), Panico (d, Feralpisalò), Kongolo (c, svincolato)

FROSINONE

ACQUISTI - Baez (a, Cremonese)

CESSIONI -

GENOA

ACQUISTI - Criscito (d, svincolato), Maturro (d, Defensor Sporting Club)

CESSIONI - Yeboah (a, Ausburg)

MODENA

ACQUISTI - Strizzolo (a, Cremonese), Pereira Lopez (a, Novara)

CESSIONI -

PALERMO

ACQUISTI - Orihuela (d, Montevideo), Tutino (a, Parma)

CESSIONI - Accardi (d, Piacenza), Crivello (d, Padova), Floriano (a, Sangiuliano City), Devetak (d, Viterbese), Accardi (d, Piacenza), Peretti (d, Recanatese)

PARMA

ACQUISTI -

CESSIONI - Tutino (a, Palermo)

PERUGIA

ACQUISTI -

CESSIONI - Moro (p, Paganese), Strizzolo (a, Cremonese)

PISA

ACQUISTI -

CESSIONI - Dekic (p, Viterbese), Piccinini (a, Fiorenzuola)

REGGINA

ACQUISTI - Contini (p, Napoli)

CESSIONI - Dutu (d, Fiorentina), Ravaglia (p, Bologna)

SPAL

ACQUISTI -

CESSIONI - S. Esposito (a, Spezia), Finotto (a, Cosenza)

SUDTIROL

ACQUISTI - Giorgini (d, Latina), Lunetta (c, Rijeka), Celli (d, Ternana), Fiordilino (c, Venezia), Minelli (p, Cesena)

CESSIONI - Capone (a, Reggiana), Crociata (c, Cittadella), Nicolussi Caviglia (c, Salernitana), Iacobucci (p, Vicenza), Barison (d, Trento)

TERNANA

ACQUISTI -

CESSIONI - Spalluto (a, Novara), Celli (d, Sudtirol)

VENEZIA

ACQUISTI - Jajalo (c, Udinese), Diop (a, Novara)

CESSIONI - Connolly (c, Brighton), Zabala (d, svincolato), Fiordilino (c, Sudtirol)