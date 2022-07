Calciomercato Serie B: il gioiello del Pisa si trasferisce all'Ajax

Il piccolo Ibra della serie B eredita la maglia del grande Ibra. Lorenzo Lucca, 22 anni da compiere e 201 centimetri devastanti in area di rigore, è un nuovo giocatore dell'Ajax. Operazione lampo degli olandesi, che per la prima volta affideranno la loro maglia ad un calciatore italiano. Il Pisa guadagnerà 1,5 milioni per il prestito, che diventeranno 8 in caso di riscatto del giocatore a fine stagione. Per Lucca contratto di un anno, ma quadriennale già pronto tra un anno, in caso di riscatto dei Lancieri. Un trasferimento che è già storia, prima ancora di diventare realtà. Ma che è anche polemiche. Tante. Il Bologna, infatti, aveva un accordo in tasca con il Pisa da martedì scorso, sulla stessa base dell'affare fatto oggi con l'Ajax: 8 milioni più bonus. Ma la cifra sborsata subito per il prestito dal club di Amsterdam ha superato quella degli emiliani. Ed ecco spiegata la scelta del club toscano di cedere subito Lucca, senza ripassare da Bologna e scatenando le ire del club rossoblu.

Lucca a breve sarà annunciato ufficialmente dall'Ajax, dopo aver terminato le visite mediche. Per lui la grande chance di entrare nel calcio internazionale dalla porta principale, senza essere passato dalla serie A. Un solo precedente: Marco Verratti, dal Pescara al Psg. Il classe 2000 dovrà anche riscattare un periodo opaco, che ne ha condizionato anche l'exploit di mercato in questi mesi. Dopo aver segnato 6 gol nelle prime settimane dello scorso campionato, il centravanti si è bloccato a ridosso del mercato di gennaio, probabilmente condizionato dalle voci insistenti che lo volevano al Milan fin dalla sessione invernale (il Pisa chiedeva 10 milioni). Alla fine, Lucca ha giocato 30 partite, ma ha smarrito la via del gol, rimpiazzato anche nelle gerarchie dei nerazzurri da Torregrossa. Il Pisa ha mancato la promozione nella finale play-off contro il Monza, ma Lucca ha avuto lo stesso la sua promozione. Non in Italia, ma in Eredivisie. E il calcio nostrano perde un altro potenziale Azzurro, dopo il passaggio di Scamacca al West Ham.