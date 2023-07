Calciomercato serie B, la Reggiana sogna con Destro

I tifosi della Reggiana già sognano, ma l'operazione non è ancora stata ratificata. Il ds degli emiliani neopromossi in serie B, Roberto Goretti, ha messo nel mirino lo svincolato Mattia Destro. Il 32enne marchigiano, reduce da una stagione in serie A con l'Empoli, al momento è senza contratto, ma il suo nome è sui taccuini di molti addetti ai lavori, anche nel massimo campionato. A lui sta pensando ad esempio l'Hellas Verona, ma Destro, pur avendo sempre giocato in serie A (305 presenze e 91 gol realizzati) con le maglie di Genoa, Siena, Roma, Milan, Bologna e, appunto, Empoli, è affascinato dall'idea di tornare grande protagonista scendendo nei cadetti e diventato leader e uomo squadra. Il Verona ha fatto un tentativo, ma non ha trovato l’accordo, essendo al momento impegnato a sfoltire l’organico prima di fare altre operazioni in entrata. La Reggiana si è inserita aprendo una trattativa con l'attaccante, anche se l'ingaggio di Destro ad oggi sarebbe propibitivo per un club di B. Piovono smentite, che potrebbero essere di rito in questa fase del mercato: Goretti dice di non aver mai avuto contatti con Destro né col suo procuratore. Ma è chiaro che un affare del genere va chiuso il più possibile sotto traccia, e Nesta - nuovo allenatore della Reggiana - sarebbe entusiasta di presentarsi ai nastri di partenza del campionato con un bomber da serie A al centro del suo attacco.