Calciomercato Serie B, tutte le trattative

Si muovono tutte le big della serie B, a poco più di un mese dalla via alla prossima stagione. Manca ancora una squadra per completare l'organico delle venti protagoniste cadette. Brescia verso il ripescaggio, dopo l'esclusione della Reggina. Le altre diciannove società sono in piena campagna acquisti. Come la Sampdoria di Andrea Pirlo, che potrebbe presto imbastire con il Monza un cambio di casacche: Leris da Genova alla Brianza, Gytkjaer farebbe il viaggio al contrario. Sfumato Diagne, 23 gol totali realizzati la scorsa stagione al Karagumruk con Pirlo, che sta per firmare con Al-Qadisiyya, in Arabia Saudita. Per lui pronto un biennale da 15 milioni. Ora i blucerchiati cambiano obiettivo e pensano al vichingo del Monza (andranno via Gabbiadini e Quagliarella). Anche perché il Bari è avanti sul giovane del Milan, Nasti, rivelazione dell'ultima stagione con il Cosenza. Nasti prende il posto del leader Antenucci, che ha salutato i pugliesi per accettare il ritorno alla Spal in serie C. Tornando al danese in uscita dal Monza, ci sono anche Como e Venezia. E il Parma, che aveva già seguito l’attaccante nelle scorse sessioni di calciomercato. Il direttore sportivo dei lagunari, Filippo Antonelli, punta a rimpiazzare Pohjanpalo (al Bologna per il dopo Arnautovic?) con un altro bomber nordeuropeo. Intanto aveva messo nel mirino Hamza Rafia, centrocampista francotinisino reduce da una bellissima stagione con la maglia del Pescara. La trattativa era avviata ma nelle ultime ore però c’è stata una frenata: gli abruzzesi chiedono 4 milioni.

I duelli di mercato

L'Ascoli e il Catanzaro alle prese con un braccio di ferro per la stellina del Sassuolo Manzari, esplosa nell'ultimo campionato di C. Marchigiani in vantaggio adesso sui calabresi, che pensavano di avere in pugno il giocatore. Vivarini ha incassato, però, la conferma di Ghion dagli emiliani: il play è stato uno dei migliori della cavalcata della scorsa stagione. Ad Ascoli invece si cerca anche un portiere dopo l'addio di Leali: piace l'ex Milan Plizzari, in C al Pescara.

Si muove lo Spezia del nuovo tecnico Alvini: obiettivo Filippo Bandinelli dall’Empoli. Non solo: già fatta per Kouda del Picerno, una rivelazione della serie C, e altri due colpi sono pronti: Moro dal Sassuolo e Cassata dal Genoa.



Como, Modena e Frosinone su Cesar Falletti della Ternana. I laziali sono avanti, proponendo all'uruguaiano la chance di misurarsi con la A, ma il Modena difficilmente molllerà la presa. Si attendono novità nei prossimi giorni.Le strade di Chiriches e della Cremonese si separeranno sicuramente. Nei giorni scorsi per l’ex Sassuolo e Napoli si era parlato di un possibile approdo alla FCBS, la ex Steaua Bucarest, ma sono spuntate in queste ore tre ipotesi in Serie A per il difensore rumeno: Cagliari, Hellas Verona e Lecce. Chiriches (33) nei prossimi giorni dovrebbe risolvere il proprio contratto con il club grigiorosso e poi trovare una nuova sistemazione.