Calciomercato Serie B, tutti gli affari di gennaio 2022 già conclusi (acquisti e cessioni)

Entra nl vivo la sessione invernale di mercato in serie B. Aperta lo scorso 3 gennaio, la finestra chiuderà lunedì 31 alle ore 20. I primi colpi sono già arrivati, come quello del bomber Forte da Venezia a Benevento, o la rivoluzione in atto a Vicenza firmata dal ds Balzaretti e l'arrivo dello svincolato Ramirez, ex Samp e Bologna, al Monza (era svincolato). A Parma nelle ultime ore è arrivato dal Genoa l'esperto centrocampista Francesco Cassata. Nel nostro tabellone aggiorneremo solo acquisti e cessioni ufficiali, escludendo le trattative in corso.

Il tabellone

Alessandria

Acquisti: Coccolo (Dif, Juventus U23, P)

Cessioni: Cosenza (Dif, Piacenza, D)

Ascoli

Acquisti: Bellusci (Dif, Monza, P), Tsadjout (Att, Milan, P), Falasco (Dif, Pordenone, D)

Cessioni:

Benevento

Acquisti: Forte (Att, Venezia, D), Farias (Att, svincolato), Petriccione (Cen, Pordenone, P)

Cessioni: Vokic (Cen, Pordenone, P), Di Serio (Dif, Pordenone, P)

Brescia

Acquisti: Sabelli (Dif, Genoa, P)

Cessioni: Mateju (Dif, svincolato), Capoferri (Dif, Lecco, P)

Cittadella

Acquisti

Cessioni

Como

Acquisti: Blanco (Cen, Valencia, D)

Cessioni: Toninelli (Dif, Pro Sesto, D), Dkidak (Dif, Potenza, P)

Cosenza

Acquisti: Liotti (Dif, Reggina, P), Hristov (Dif, Slavia Sofia, D)

Cessioni: Del Favero (Por, Juventus, FP)

Cremonese

Acquisti

Cessioni

Crotone

Acquisti: Awua (Cen, Pro Vercelli, P), Schnegg (Dif, Venezia, P), Serpe (Dif, Genoa, P)

Cessioni: Donsah (Cen, Malatyaspor, SV), Molina (Cen, Monza, D)

Frosinone

Acquisti: Barisic (Dif, NK Osijek, P), Kalaj (Dif, Carrarese, D)

Cessioni: De Lucia (Por, FeralpiSalò, P)

Lecce

Acquisti: Faragò (Cen, Cagliari, P), Simic (Dif, svincolato)

Cessioni: Bjarnason (Dif, Valerenga, D), Felici (Att, Palermo, P), Meccariello (Dif, Spal, D), Back (Att, Fremad Amager, D)

Monza

Acquisti: Ramirez (Cen, svincolato), Molina (Cen, Crotone, D)

Cessioni: Bellusci (Dif, Ascoli, P), Finotto (Att, Spal, D)

Parma

Acquisti: Costa (Dif, Napoli, P), Cassata (Cen, Genoa, P)

Cessioni: Busi (Dif, Reims, P), Artistico (Att, Monterosi, P), Da Cruz (Att, Vicenza, P), D. Iacoponi (Att, Pordenone, P)

Perugia

Acquisti

Cessioni: Sounas (Cen, Catanzaro, D), Bianchimano (Att, Viterbese, D)

Pisa

Acquisti

Cessioni

Pordenone

Acquisti: Dalle Mura (Dif, Fiorentina, P), Gavazzi (Cen, svincolato), Lovisa (Cen, Fiorentina, P), D. Iacoponi (Att, Parma, P), Vokic (Cen, Benevento, P), Di Serio (Dif, Benevento, P)

Cessioni: Tsadjout (Att, Milan, FP), Falasco (Dif, Ascoli, D), Chrzanovski (Dif, Wis?a P?ock, P), Petriccione (Cen, Benevento, P)

Reggina

Acquisti: Giraudo (Dif, Vis Pesaro, P)

Cessioni: Liotti (Dif, Cosenza, P), Farroni (Por, Vis Pesaro, D)

Spal

Acquisti: Meccariello (Dif, Lecce, D), Finotto (Att, Monza, D)

Cessioni: Coccolo (Dif, Juve U23, FP)

Ternana

Acquisti:

Cessioni: Russo (Dif, Livorno, D)

Vicenza

Acquisti: Teodorczyk (Att, Udinese, D), Boli (Cen, Lens, P), Da Cruz (Att, Parma, P), Lukaku (Dif, Lazio, P), De Maio (Dif, Udinese, D)

Cessioni: