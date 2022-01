Calciomercato serie B: Lukaku al Vicenza

Prosegue incessante la rivoluzione tecnica del Vicenza firmata da Federico Balzaretti. Ieri è arrivata l'ufficialità del prestito dalla Lazio del difensore Jordan Lukaku, fratello di Romelu, ex bomber dell'Inter. E' il quarto colpo dei veneti dopo Teodorickz, Boli e Da Cruz. Adesso i biancorossi puntano anche al gigante della difesa Sebastian De Maio, 33 anni, francese dell'Udinese.

Il comunicato ufficiale su Lukaku

"La società LR Vicenza comunica di aver acquisito dalla S.S. Lazio, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jordan Lukaku. Lukaku, terzino sinistro belga, classe ’94, nella scorsa stagione con la maglia del Royal Antwerp ha registrato 29 presenze tra campionato, Europa League e coppa, collezionando 5 assist. In precedenza per lui quattro stagioni consecutive alla Lazio nelle quali è sceso in campo in 85 occasioni tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League, siglando una rete e fornendo 8 assist. Con la maglia della Lazio ha inoltre vinto la Coppa Italia nel 2018/2019 e la Supercoppa nella stagione 2017/2018. Ha militato inoltre nel KV Oostende e nell’Anderlecht collezionando 95 presenze, siglando 4 reti e fornendo 10 assist. Vanta 8 presenze e 3 assist nella Nazionale maggiore del Belgio e la partecipazione al Campionato Europeo del 2016".

Rinviato il recupero di oggi a Lecce

Mentre la società continua a muoversi sul mercato, sul campo Brocchi deve rinviare ancora una volta la ripartenza dei suoi. Saltato di nuovo il match di Lecce, previsto per la 18a giornata. Il recupero era fissato per questa sera, ma nuove positività hanno costretto i biancorossi a restare in Veneto senza raggiungere la Puglia: l'azienda sanitaria locale ha negato l'ok alla squadra per uscire dalla regione. Sono sedici in tutto i membri del gruppo squadra positivi al Covid.

Il comunicato della Lega di serie B: "Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B,

vista l’istanza presentata in data odierna dalla società L.R. Vicenza;

preso atto dell’allegata comunicazione emessa dall’Azienda ULSS n. 8 Berica;

d’intesa con i Consiglieri ex art. 7.1.c) dello Statuto LNPB, in ottemperanza alla deliberazione unanimente assunta nella seduta consiliare del 20 dicembre 2021 e assembleare del 23 dicembre 2021;

a parziale modifica del C.U. LNPB n. 99 del 28 dicembre 2021;

tenuto conto dell’art. 28.2 dello Statuto della LNPB;

dispone il rinvio della gara LECCE – L.R. VICENZA, valida per la 18ª giornata di andata del Campionato Serie BKT 2021/2022, programmata per giovedì 13 gennaio p.v., ad altra data che verrà fissata dalla Lega Nazionale Professionisti B".