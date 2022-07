Calciomercato Spezia: chiusi i primi tre colpi

Via Thiago Motta e dentro Gotti, la scelta del nuovo allenatore in casa Spezia ha dato di fatto il via anche al calciomercato. Pecini insieme alla sua squadra sta cercando di trovare gli uomini giusti per il nuovo mister con l’obiettivo di strappare la terza salvezza di fila in Serie A. Le scelte in entrata derivano da quelle in uscita, le Aquile perderanno due colonne della squadra dell’anno scorso come Maggiore, pronto a firmare per il Torino che verserà 5 milioni nelle casse dei liguri, e Provedel, ormai sempre più vicino alla Lazio.

Calciomercato Spezia: in porta arriva Falcone

La trattativa con i biancocelesti è avviata da tempo, ma ora Lotito ha rotto gli indugi e ha fatto la mossa che dovrebbe convincere lo Spezia a cedere il suo numero uno. I capitolini hanno infatti bloccato Wladimiro Falcone, portiere della Sampdoria da tempo nel mirino di Pecini. Sarà lui la pedina di scambio per portare alla corte di Sarri Provedel che si giocherà il posto con Maximiano, estremo difensore che ha svolto oggi le visite mediche a Roma.

Ekdal e Caldara: altri due colpi per lo Spezia

Il cambio di portiere non sarà l’unico nell’undici dello Spezia che verrà. A centrocampo, in attesa del vero sostituto di Maggiore, è stato acquistato a parametro zero Ekdal dalla Sampdoria. Lo svedese di 32 anni è stato il primo colpo di mercato, a cui potrebbe seguire sempre in mediana Kovalenko, deciso a restare in Liguria dopo aver già vestito la maglia bianca la scorsa stagione. Il giocatore starebbe spingendo con l’Atalanta per continuare la sua avventura al Picco.

Lo Spezia ha infine piazzato un colpo anche in difesa dove dal Milan arriva Mattia Caldara in prestito con diritto di riscatto fissato a 3 milioni di euro e con l'ingaggio diviso a metà con i rossoneri. La carriera del centrale di 28 anni è stata frenata dagli infortuni, a Venezia l’anno scorso ha fatto bene, a Spezia sono pronti ad affidargli le chiavi della difesa.