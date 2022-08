Calciomercato Spezia, conclusa la telenovela portiere

E' finalmente terminata la telenovela portiere in casa Spezia. Le Aquile hanno scelto Dragowski come nuovo difensore dei pali, l'ormai quasi ex Fiorentina ha superato al fotofinish Meret. L'affare dovrebbe concludersi a breve liberando così anche Provedel che andrà alla Lazio, altro film lunghissimo di questa finestra di calciomercato.

Calciomercato Spezia, Dragowski è il nuovo portiere

Dragowski arriva allo Spezia dopo un lungo corteggiamento, iniziato quando è sembrato chiaro che Provedel non sarebbe stato più il portiere dei liguri. I contatti con la Fiorentina sono stati mantenuti per lungo tempo, ma negli ultimi giorni aveva preso copro l'idea Meret con il Napoli pronto a girarlo in prestito una volta concluso l'acquisto di Kepa. Il problema è che il sì definitivo continuava ad essere rimandato proprio perché l'affare con il Chelsea non si è ancora concluso anche se è ben avviato.

Di tempo però non ce n'è più, lo Spezia oggi fa il suo esordio in Coppa Italia e tra una settimana sarà in campo per la terza volta di fila in Serie A. Gotti ha bisogno di un titolare il prima possibile, così Dragowski ha superato Meret con lo Spezia che lo acquisterà per 4 milioni di euro più un quota sulla prossima cessione che andrà alla Fiorentina.

Una parte dei soldi investiti per il nuovo numero uno arriveranno dalla cessione di Provedel alla Lazio. Il braccio di ferro è finito, ora che i liguri hanno il loro portiere daranno il via libera per la cessione alla Lazio per 2,5 milioni di euro.