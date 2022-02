Calciomercato, le occasioni a parametro zero: i migliori dieci svincolati

Si è chiusa nella giornata di ieri, lunedì 31 gennaio, la finestra invernale di calciomercato. Una sessione che ha visto per grande protagonista la Juventus, che si è aggiudicata le prestazioni dell'attaccante Dusan Vlahovic, acquistato dalla Fiorentina, e del centrocampista Denis Zakaria, proveniente dal Borussia Monchengladbach. Ottime anche le operazioni portate a termine dall'Inter, che ha portato a Milano l'esterno sinistro Robin Gosens, prelevato dall'Atalanta, e l'attaccante Felipe Caicedo, in arrivo dal Genoa. Attive anche Roma e Atalanta, con i giallorossi che hanno piazzato i colpi Sergio Oliveira e Maitland-Niles ed i bergamaschi che hanno acquistato Boga dal Sassuolo, mentre è rimasto in ombra il Milan, che ha chiuso solamente per il giovane attaccante Marko Lazetic.

Ancora aperta, però, la possibilità di tesserare i calciatori svincolati, tra cui spiccano alcuni nomi eccellenti: vediamo i dieci profili più interessanti.

Calciomercato, i migliori dieci svincolati

Sebastian Giovinco

Dopo le esperienze in Canada con il Toronto e in Arabia Saudita con l'Al-Hilal, Sebastian Giovinco si ritrova oggi senza squadra. Per lui, che in passato ha indossato anche le maglie di Juventus ed Empoli, si era parlato di un ritorno al Parma, club nel quale ha giocato per due stagioni dal 2010 al 2012, ma la trattativa non è mai decollata.

Diego Costa

L'ex centravanti, tra le altre, di Atletico Madrid e Chelsea è alla ricerca di una nuova avventura dopo l'esperienza in Brasile all'Atletico Mineiro. Nei giorni scorsi il suo nome era stato accostato alla Salernitana, con i granata che tuttavia hanno poi deciso di non affondare il colpo.

Carlos Tevez

In Italia è stato protagonista con la maglia della Juventus, ma adesso Carlos Tevez, che compirà tra pochi giorni 38 anni, si trova senza squadra. L'ultima esperienza al Boca Juniors, club argentino con il quale ha rescisso il contratto il 4 giugno 2021 per stare vicino alla madre dopo la scomparsa del padre.

Leandro Castan

Il difensore brasiliano Leandro Castan, che ha a lungo militato in Serie A indossando le maglie di Roma, Torino e Cagliari, è attualmente svincolato dopo l'esperienza in patria con il Vasco da Gama.

John Mikel Obi

È stato per anni una delle colonne del Chelsea, ma adesso John Mikel Obi, centrocampista nigeriano classe 1987, è senza squadra dopo le esperienze con Tianjin Teda, Middlesbourgh, Trabzonspor, Stoke City e Al Kuwait.

Graziano Pellè

L'ultima esperienza, poco felice, a Parma, da allora Graziano Pellè, centravanti classe 1985 protagonista in passato anche con la maglia della Nazionale azzurra, è alla ricerca di una nuova avventura.

Senad Lulic

Bandiera per anni della Lazio, formazione nella quale ha militato dal 2011 al 2021, l'esperto centrocampista bosniaco Senad Lulic è ancora alla ricerca di una squadra che decida di puntare con fiducia su di lui.

Matteo Musacchio

Anche un altro ex laziale, Mateo Musacchio, sta ancora cercando una nuova squadra. Il difensore argentino, che in passato ha indossato anche le maglie di River Plate, Villareal e Milan, è svincolato dallo scorso giugno.

Saphir Taider

Saphir Taider, centrocampista algerino classe 1992, è stato protagonista a lungo nel nostro campionato con i colori di Bologna, Inter e Sassuolo, ma oggi, dopo le avventure con Montreal Impact e Al-Ain Saudi, si ritrova senza squadra.

Mauro Zarate

Il suo carattere spesso sopra le righe ne ha probabilmente condizionato la carriera e oggi Mauro Zarate, attaccante argentino con un passato in Italia con le maglie di Lazio, Inter e Fiorentina, si ritrova senza squadra.