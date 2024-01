Calciomercato Torino, corsa contro il tempo per il colpo in difesa

Schuurs fuori per tutta la stagione, Zima in infermeria e adesso anche Buongiorno out a lungo per la lussazione della spalla. E' emergenza difesa per il Torino che vola in classifica, sogna l'Europa, e nei prossimi quattro giorni di mercato dovrà trovare un rinforzo in difesa per Juric. Il tecnico ha gli uomini contati, si è già inventato la soluzione Tameze, ma per continuare la corsa serve qualche certezza in più, ed è così che la società sta alzando il pressing per il prossimo difensore.

Calciomercato Torino, due nomi per la difesa

Manca poco alla fine delle trattative, bisogna stringere e il Toro lo sta facendo. Il primo obiettivo è Mattia Lovato ma il testa a testa con l'Udinese potrebbe finire con il giocatore in Friuli. La Salernitana è pronto a cederlo, i bianconeri sembrano aver trovato l'accordo con i campani che stanno provando a convincere il calciatore, fino a poco fa orientato ad accasarsi sotto la Mole. L'affare quindi è in bilico, deciderà il ragazzo, ma la situazione è in evoluzione e così bisogna tenere in caldo un'alternativa.

Il Torino sembra averla trovata in Kumbulla che dopo il brutto infortunio sembra essere pronto per tornare in campo. De Rossi ha cambiato sistema tattico passando dalla retroguardia a tre a quella a quattro, ora i giallorossi hanno troppi centrali in rosa e così Kumbulla può partire. Pupillo di Juric al Verona, il tecnico lo riaccoglierebbe a braccia aperta, sul suol talento non ci sono dubbi, sui tempi per poter ritrovare il ritmo partito qualcuno in più c'è, ma il mercato è agli sgoccioli e non si può più aspettare.