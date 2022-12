Calciomercato Torino, la priorità è l'attacco: Shomurodov scala posizioni

Il sogno Praet da cullare fino a fine gennaio ma il Torino ha una priorità per il calciomercato, è riforzare l'attacco. Pellegri si è di nuovo fermato e ne avrà per oltre un mese, Juric ha bisogno di un rinforzo che la società intende portare in Piemonte già nei prossimi giorni.

Calciomercato Torino, Shomurodov per l'attacco

Sulla lista dei drigenti granata sono tre i nomi con il circoletto rosso intorno. Al momento il favorito per approdare al Torino è Shomurodov della Roma. L'ex Genoa ha giocato pochissimo e da adesso in poi troverà ancora meno spazio visto che Mourinho avrà anche Solbakken a disposizione da gennaio in poi. Così il Toro ha trovato terreno fertile e starebbe accelerando anche se l'attuale richiesta dei gialorossi è pesante: 10 milioni per il cartellino. Da capire se con l'inizio ufficiale del calciomercato i capitolini acceteranno il prestito con diritto o obbligo di riscatto, strada che per il Torino sarebbe più facile da percorrere.

Le alternative al momento sono due, la prima è Nzola, bomber dello Spezia che però ha un contratto fino al 2024, e non fino al 2023 come si pensava inizialmente, e quindi non può liberarsi a prezzo di saldo. La seconda è il centravanti del Bari e della nazionale marocchina Cheddira. Il colpo però sembra molto complicato, i pugliesi hanno in mano il capocannoniere della Serie B e sono in piena lotta promozione, non vogliono quindi privarsene per centrare quello che passo dopo passo è diventato l'obiettivo stagionale. Anche per queste difficoltà Shomurodov è al momento in pole position per diventare il nuovo attaccante del Torino che avrebbe anche sorpassato la concorrenza dela Cremonese.