Calciomercato Torino, il dopo Bremer è finalmente realtà

Ci sono voluti più di venti giorni, ma alla fine è arrivato il sostituto di Bremer. La scelta era la più difficile del calciomercato del Torino, Vagnati ha valutato tanti profili e alla fine ha virato su Peer Schuurs, classe 1999 in arrivo dall'Ajax. E' lui quindi il nuovo centrale del terzetto di Juric che negli ultimi giorni ha accolto prima Miranchuk, già decisivo all'esordio in Serie A, e poi Vlasic per sistemare un attacco che adesso sembra davvero competitivo.

Schuurs al Torino, è lui il dopo Bremer

Schuurs arriva al Torino dopo una lunga trattativa che ha avuto un'accelerata nelle ultime ore. L'accordo con l'Ajax, secondo Sky Sport, è stato trovato per una cifra vicina ai 9 milioni per il cartellino a cui vanno aggiunti 3,5 di bonus e il 15% della futura rivendita. Un colpo di certo non low cost, ma d'altra parte non si poteva pensare di sostituire quello che l'anno scorso è stato forse il miglior difensore della Serie A con una scommessa.

L'olandese ha un gran fisico, è alto un metro a novanta ed è un difensore completo, moderno, che oltre a marcare pensa anche ad impostare. Non è un caso che nei lancieri sia stato impiegato a volte anche da centrale di centrocampo, in pieno stile di gioco olandese. La sensazione è che rispetto ai nomi che circolavano, da Denayer ad Acerbi, sia questa una scelta più solida. L'Ajax lo aveva lanciato in prima squadra per prendere il posto di De Ligt, un'eredità forse troppo pesante per un ragazzo all'epoca ancora acerbo.

Quell'etichetta ha pesato, inutile negarlo, e così lentamente Schuurs è un po' scivolato indietro nele gerarchie della difesa dei lancieri fino a far decidere a tutti che la strada migliore era quella della cessione. Ora arriva a Torino per sostituire un altro pilastro, ma a 23 e con già oltre 140 presenze nei professionisti è decisamente più pronto. Il primo compito sarà quello di imparare a muoversi in una difesa a tre, ma viste le caratteristiche potrebbe non metterci molto.