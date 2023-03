Calciomercato Torino, chi è Fullkrug: l'ultima idea per l'attacco granata

Un centravanti per il Torino, la ricerca continua ormai da quando Belotti ha lasciato la squadra piemontese e fino ad oggi il problema non è stata risolto. Juric ha in Sanabria il titolare, giocatore di livello ma di sicuro non un bomber spietato, in estate è arrivato Pellegri, gioiellino fermato troppo spesso dagli infortuni, troppo poco per competere con le big. La prossima estate i tifosi sperano di tornare ad avere un uomo gol e la dirigenza di sta muovendo per accontentarli.

Torino, chi è Fullkrug l'ultima idea per il calciomercato

Il mirino granata si è posato su Niclas Fullkurg attaccante del Werder Brema e capocannoniere della Bundesliga con 15 gol in 24 presenze, una stagione importante per chi è arrivato al grande calcio abbastanza in ritardo, ha già 30 anni e solo con i 19 gol del campionato di Serie B del 2021/2022 che sono valsi al Werder la promozione in Bundesliga si è fatto conoscere al grande pubblico.

L'impatto con il massimo campionato tedesco è stata devastante, dieci gol nella prima parte di stagione e la conseguente prima chiamata nella Nazionale maggiore tedesca per i Mondiali in Qatar dove segna anche due reti nonostante il flop teutonico.

Ora il Torino è pronto a puntare su di lui che però ha attirato l'attenzione anche di altri club, sarà asta quindi e il Werder Brema non ha intenzione di fare sconti soprattutto dopo i tre gol nelle ultime due gare con la Germania. Il prezzo del cartellino si aggira intorno ai 13 milioni di euro per questo ragazzo di quasi un merto e novanta che può svariare su tutto il fronte offensivo ma che ha nell'area di rigore il suo habitat naturale.