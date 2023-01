Calciomercato Torino, ribaltone Ilic

In una sessione piatta con pochi acquisti e in generale movimenti ridotto all'osso, a dare un po' di verve al calciomercato italiano ci pensa il Torino. I granata sono da tempo interessati al centrocampista Ivan Ilic del Verona, regista che Juric ha lanciato ai tempi dell'Hellas e messo in cima alla lista dei desideri fin dall'estate scorsa. La trattativa è partita con i granata che fino alla settimana scorsa erano fiduciosi di chiudere sia per il ragazzo cresciuto nel Manchester City che per il difensore Hien, con la promessa di lasciare il centrale in Veneto fino a fine stagione.

Calciomercato Torino, le ultime notizie su Ilic

Tutto pronto si pensava, ma le vie del mercato sono infinite, e così a complicare i piani è arrivato l'Olympique Marsiglia di Tudor, altro ex allenatore del Verona e di Ilic. I francesi, che a inizio mese hanno già fatto la spesa in Italia acquistando Malinovskyi dall'Atalanta, si sono inseriti prepotentemente con un'offerta da 16 milioni più tre di bonus per Ilic, più alta rispetto a quella del Toro.

La corsa è così diventata più intrigante e complicata per il Toro che però non ha mollato il colpo e ieri è passato al contrattacco. In campo è sceso anche il presidente Cairo che, insieme a Vagnati, a Milano ha incontro lo stato maggiore dell'Hellas, Setti compreso, per cercare il ribaltone. Quasi tre ore di colloquio, di trattativa fitta, in cui il Torino ha rilanciato fino ad arrivare a 14 milioni, mossa che sembra aver portato una nuova ventata di ottimismo negli ambienti granata per la buona riuscita dell'affare.

A questo punto le offerte sono sul tavolo, toccherà al Verona e allo stesso calciatore decidere il da farsi, ma quello che è certo è che i granata sono tornati in corsa e potrebbero anche aver controsorpassato l'Olympique. Nel caso in cui non riuscisse il colpo, il Toro andrebbe dritto su Makengo dell'Udinese anche perché dalla Premier il Fulham spinge forte per Lukic, si parla di un'offerta da 10 milioni, e senza mosse in entrata il centrocampo rischia di restare sguarnito per l'ultima parte di stagione.