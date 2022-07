Calciomercato Torino, Cairo prepara due colpi per Juric

Il calciomercato del Torino ruota in buona parte intorno a Bremer. Il difensore centrale è in cima alla lista dei desideri di Inter e Juventus che però prima devono cedere Skriniar e De Ligt in modo da fare cassa per poi lanciarsi sul brasiliano. Urbano Cairo aspetta, ma già sa che incasserà una cifra intorno ai 35 milioni, parte dei quali dovranno essere investiti nel sostituto del brasiliano con Becao dell’Udinese in pole position.

Calciomercato Torino, è il giorno di Armand Laurentié

Nel frattempo però non si può stare immobili, Juric è un allenatore ambizioso e vuole una rosa più forte rispetto a quella dell’anno scorso. Così, dopo Bayeye e Radonjic, è tutto pronto per l'approdo di un'altra pedina in attacco. Si tratta di Armand Laurentié del Lorient con cui nell’ultima stagione ha giocato 35 gare in Ligue 1 segnando sei gol e fornendo due assist. Il 23enne, che conta anche due presenze nella Nazionale Under 21 francese, è un’ala destra che in caso di necessità può retrocedere anche sulla linea dei centrocampisti, un jolly per l’allenatore che nel suo 3-4-2-1 potrebbe piazzarlo alle spalle della punta oppure sull’esterno nel caso in cui avesse bisogno di maggiore spinta.

Nelle prossime ore sarebbe in programma un contatto tra l’agente del calciatore e il Lorient per chiudere l’operazione, il Torino ha messo sul piatto gli 8 milioni chiesti dal club transalpino che dovrebbe dare il via libera. L’acquisto del francese riempie la casella lasciata vuota da Praet che resta il sogno dei granata per questa sessione di mercato, ma al momento i costi sono troppo alti.

Maggiore al Torino: fumata bianca in arrivo

Il secondo acquisto che verrà definito anche in questo caso a breve è quello del gioiello dello Spezia, Giulio Maggiore. Il centrocampista centrale di 24 anni, capitano delle Aquile, ha ormai deciso di trasferirsi a Torino e le due società sono vicinissime a trovare l’accordo per 5 milioni di euro senza contropartite tecniche. I piemontesi volevano giocarsi la carta Linetty ma lo stipendio dell’ex Samp era fuori portata per lo Spezia.

Gli addii di Belotti e Bremer hanno lasciato un vuoto nel Torino, Cairo per l’attacco ha puntato su Pellegri e Sanabria, in difesa dovrà trovare l’uomo giusto e non sarà facile. Nel frattempo però con Maggiore sistema il centrocampo, il talentino ligure potrebbe dare qualcosa in più rispetto a Mandragora che è stato spesso frenato dagli infortuni.