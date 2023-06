Il Torino e la rivoluzone sugli esterni

Ancora insieme con più ambizioni e il primo passo è quello di dimostrarlo con il mercato. Juric e il Torino sono rimasti uno con l'altro al termine del campionato stringendosi la mano e ipotizzando un futuro migliore rispetto agli ultimi campionati in cui è mancato qualcosa per rimanere nel gruppo di chi si è giocato l'Europa. L'allenatore, uno dei valori aggiunti del club, è rimasto e vuole crescere perché è ambizioso e non vorrebbe più rimanere nell'anonimato della metà classifica. Ora tocca a Cairo e a Vagnati regalargli le pedine giuste per il salto di qualità.

Calciomercato Torino, Mazzocchi e Acuna nel mirino

Non sarà rivoluzione, questo è certo, anche perché la base è buona e ci sono alcune pedine di grande valore, Schuurs e Bongiorno, ma alcuni reparti andranno toccati, anche nel profondo. E' il caso degli esterni e la prima mossa è stata quella di strappare Bellanova al Cagliari e soprattutto all'Inter. I granata si sono inseriti nello stand by del riscatto del cartellino da parte dei nerazzurri dopo il prestito. Il giocatore è costato circa sette milioni, messi subito sul piatto prima che altri si inserissero. Giocatore a tutto campo, sta dimostrando anche in Under 21 di avere le doti perfette per Juric.

Una pedina però non basta, ne serve un'altra e il sogno sarebbe quello di portare a Torino Acuna, 31 anni del Siviglia e campione del mondo in Qatar con l'Argentina. Un colpo a effetto a cui si sta lavorando mettendo sul piatto un triennale che starebbe interessando e non poco il giocatore. L'apertura del sudamericano c'è, ora bisognerà capire se basterà per chiudere l'affare. L'alternativa sarebbe già pronta, si tratta di Mazzocchi della Salernitana, Vagnati ha offerto otto milioni, i campani sono rimasti fermi sui 10, distanza minima che potrebbe essere colmata con un piccolo sforzo granata.