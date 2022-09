Calciomercato Torino, passi avanti per il rinnovo di Lukic

La storia di Sasa Lukic al Torino potrebbe proseguire ancora a lungo. Il regista granata è uno degli uomini di fiducia d Juric che però non ha esitato a usare anche il "bastone" con lui. A inizio campionato infatti il tecnico lo aveva bacchettato in conferenza stampa e poi eslcuso dalla sfida con il Monza per problemi legati alla trattativa per il rinnovo di contratto.

Uno strappo subito ricucito, tanto che nelle successive due partite il regista è partito dalla panchina e poi si è ripreso il suo posto: nelle ultime quattro giornate infatti è sempre stato in campo per novanta minuti. Juric gli ha ridato fiducia e dopo sei anni di Torino lo stesso calciatore si è fatto trovare pronto e adesso sembra proprio che nessuno voglia più tirare la corda.

Nelle ultime settimane infatti sono ripartite le trattative per il prolungamento dell'intesa in scadenza nel 2024. Il tempo non manca ma da quello che filtra da Torino le condizioni per andare avanti insieme sono già state trovate in larga parte. Al momento mancherebbe l'accordo sulla cifra dello stipendio con Lukic che vorrebbe circa il doppio rispetto ai 750 mila euro di oggi e il Toro che potrebbe mettere sul piatto circa un milione e trecentomila euro a stagione.

Il punto di incontro sembra vicino e così la storia di Lukic al Torino continuerà, di certo una buona notizia per Juric che potrà ancora contare su un giocatore che è sempre stato molto importante per la sua formazione.