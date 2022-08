Calciomercato Torino, due piste per il dopo Bremer

Il nuovo Torino sta prendendo forma, Juric ha bisogno di alcune importanti pedine e Vagnati, dopo la lite dei giorni scorsi, si è scatenato sul mercato. Nelle ultime ore ha chiuso i colpi Lazaro, per coprire la fascia destra granata, e Miranchuk, l'uomo di qualità da inserire nella rosa degli attaccanti. Il russo arriverà nelle prossime ore in Piemonte, l'accordo con l'Atalanta è stato trovato sulla base di un prestito annuale con riscatto fissato a 12 milioni.

Chi al posto di Bremer? L'idea Schuurs per il Torino

Ora c'è bisogno di sistemare la difesa. L'addio di Bremer lascia un vuoto quasi incolmabile, il brasiliano è stato un pilastro straordinario del pacchetto a tre di Juric e sostituirlo non sarà facile. Il Toro sta studiando la situazione, ma a due settimane dall'inizio del campionato non può più aspettare. Per questo sta accelerando sui due nomi che più piacciono per il nuovo centrale.

Il preferito è Perr Schuurs, olandese di 22 anni dell'Ajax che i lancieri potrebbero lasciare partire dietro un'offerta da 15 milioni, nemmeno troppo se si pensa che Bremer è stato ceduto per oltre 40. Il lanciere ha dalla sua un gran fisico e oltre 150 presenze tra i professionisti di cui 18 in Champions League. Non è diventato il nuovo De Ligt, come qualcuno ipotizzava qualche stagione fa, ma è un difensore di alto livello con mezzi tecnici tali da poter guidare la difesa a tre, in carriera è stato infatti utilizzato anche da centrocampista centrale proprio per le qualità nel palleggio.

Denayer l'alternativa

La trattativa non è semplice, anche Bologna e Fiorentina sarebbero sulle sue tracce, ma il Torino ci crede a tal punto da aver per il momento messo in stand by l'altro profilo attenzionato per il dopo Bremer, Jason Denayer. Il nazionale belga è attualmente svincolato dopo aver chiuso la sua avventura al Lione, oltre 130 presenze, di cui 20 in Europa, in quattro stagioni. I contatti con l'entourage vanno avanti da tempo, manca solo l'ultimo assalto che potrebbe arrivare presto. Il Torino non ha infatti più molto tempo, Schuurs non verrà inseguito in eterno e Denayer ha il vantaggio di poter arrivare subito.