Calciomercato Torino, Cairo alza il muro per Schuurs

Dopo il colpo Bellanova e la ricerca di un altro esterno, con il sogno Acuna da cullare, è il momento di difendersi dagli attacchi esterni per il Torino. I granata sono stati tra i più veloci per i colpi in entrata e ora sono sotto assedio per uno dei gioielli più brillanti della squadra di Juric: Schuurs. Il centrale olandese un anno fa è arrivato dall'Ajax, dove lo avevano eletto a nuovo De Ligt per poi scaricarlo in poco tempo. Le qualità le ha sempre avute, nei lancieri forse non hanno capito quante ne aveva, e così la mossa di acquistarlo per sostituire Bremer è stata assolutamente azzeccata.

Schuurs tra Liverpool e Napoli, il Torino non ci sta

Un anno giocato ad alti livelli, tenendo in mano tutta la linea difensiva granata, non è passato inosservato e così adesso Cairo deve proteggersi dalle offerte pronte a piovere. Il Napoli ne avrebbe già messa sul piatto una da 28 milioni di euro, troppo pochi per averlo per il dopo Kim. Un "no" secco ma le casse azzurre sono piene ora che il gigante coreano è volato al Bayern Monaco e non è escluso un nuovo assalto. Di Schuurs si sono accorti anche dall'estero e il Liverpool avrebbe già portato all'attenzione del club granata un assegno da 30 milioni. Anche i reds sono stati stoppati, ma se la cifra dovesse salire ancora, arrivando a 40 milioni è possibile che il muro crolli e Schuurs possa partire.

Non è un caso che il Torino abbia già messo nel mirino un sostituto di livello come Becao dell'Udinese. Il brasiliano oltre ad avere tanta esperienza in Serie A è abituato a giocare nella linea a tre, quindi per Juric sarebbe più facile inserirlo nel suo schema di gioco. E' lo stesso motivo per cui anche l'Atalanta vorrebbe il difensore, una concorrente da battere per i granata.