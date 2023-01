Calciomercato Torino, Ilic più lontano: già trovata l'alternativa

Sono due gli obiettivi del Torino per il calciomercato di gennaio: l'attaccante e il centrocampista. Sul primo fronte non ci sono grosse novità, il mirino è puntato su Shomurodov in uscita dalla Roma ma le due società non hanno ancora trovato l'accordo. I giallorossi lo vorrebbero cedere a titolo definitivo, i granata offrono invece un prestito, situazone per ora bloccata ma il mercato è ancora lungo e la trattativa rimane in piedi.

Calciomercato Torino, Marsiglia su Ilic

Per quello che riguarda il centrocampista il prescelto è Ilic del Verona, regista dal talento cristallino che Juric ha già a vuto proprio ai tempi dell'Hellas. L'affare sembrava ben impostato, ma nelle ultime ore c'è statao l'inserimento prepotente del Marsiglia che in panchina ha un altro ex allenatore del Verona, Igor Tudor. I francesi avrebbero messo sul piatto 20 milioni di euro e potrebbero anche chiudere l'affare subito ma lasciare fino a fine stagione in Veneto il giocatore.

Una mossa che potrebbe essere decisiva perché l'Hellas potrebbe incassare e avere comunque in rosa uno dei suoi giocatori migliori fino alla fine del campionato per provare la rimonta salvezza. Il Toro non si è per ora tirato indietro e continua a trattare per provare a spuntarla in questo duello entrato nel sempre più nel vivo.

Makengo alternativa a Ilic

Se però il colpo dovesse sfumare i dirigenti del Toro hanno già pronta l'alternativa. E' Makengo in uscita dall'Udinese dove in questa stagione ha fatto registrare 19 presenze ma molte partendo dalla panchina. Il giocatore sarebbe in uscita dal club friulano che chiederebbe 10 milioni di euro per il suo cartellino. Oltre al Torino anche il Granada, club della Serie B spagnola, ha messo il mirino sul calciatore.