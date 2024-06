I primi nomi per il Torino di Vanoli

La questione Buongiorno tiene banco in casa Torino ora che Vanoli è diventato ufficialmente l'allenatore granata. Il difensore ha tantissimi estimatori, il Napoli su tutti, ma Cairo tiene duro e chiede almeno 45 milioni per il suo gioiello. Una somma che permetterebbe ai granata di investire sul mercato e soprattutto di non cedere l'altro big Bellanova. Lo scacchiere tattico di Vanoli sarà simile a quello di Juric, si giocherà con la difesa a tre in cui tornerà Schuurs dopo il lungo infortunio. Poi serviranno almeno tre rinforzi con Luperto che a oggi è il nome più caldo.

Qualcosa bisognerà fare anche a sinistra dove nessuno negli ultimi due anni è riuscito a coprire il "buco". E proprio perché l'esigenza è quella di non sbagliare pedina, Vagnati sta seguendo diversi profili, si va da Wijndal dell'Ajax, a Wellington del San Paolo, piace anche Wolfe dell'AZ Alkmaar e Doig del Sassuolo. Per quello che riguarda a mediana va prima capito cosa succederà in uscita, Ilic partirà solo se dovesse arrivare un'offerta molto alta, Ricci e Gineitis resteranno.

In attacco la certezza è Zapata, in dubbio il futuro di Pellegrini e Pellegri sprattutto se dovessero rivelarsi fondate le notizie di un interessamento per Pohjanpalo che con Vanoli a Venezia è stato il capocannoniere della Serie B con 22 gol nella stagione regolare. Profilo diverso ma che ha attirato le attenzioni del Torino è Luvumbo del Cagliari, seconda punta o esterno tutto dribbling e velocità che potrebbe aiutare a dare qualche soluzione diversa in attacco.