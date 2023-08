Torino, è Zapata il botto di fine mercato 

Urbano Cairo fa sul serio, vuole un Torino più forte e che possa essere competitivo per l'Europa. Juric è l'uomo giusto per guidare i granata ma ha bisogno di giocatori di alto livello per provare a correre verso il sogno. Nelle ultime ore potrebbe risolversi con una grande sorpresa il dilemma centravanti che va avanti ormai da mesi, da quando Belotti ha lasciato i granata per approdare alla Roma.

Calciomercato Torino, le ultime notizie su Zapata

La ricerca sembra essere arrivata al suo punto di svolta: il nuovo centravanti del Torino potrebbe essere Duvan Zapata. Il colombiano, inseguito a lungo dalla Roma sembrava dover rimanere a Bergamo, ma il Toro adesso sta spingendo e ha già trovato l'accordo con il giocatore sulla base di un ingaggio da 2,7 milioni di euro all'anno, lo stesso promesso al calciatore dai giallorossi.

Manca l'accordo tra le due società, ma questa volta con la giusta offerta la Dea potrebbe davvero dire addio al giocatore per un paio di motivi. Gli arrivi di Scamacca e Touré, in primis, e le difficoltà nel cedere Muriel. Troppe quattro prime punte per Gasperini, così sembra proprio che anche il tecnico dovrà arrendersi e lasciare andare il suo bomber.

E' probabile che l'Atalanta provi ad inserire nella trattativa il difensore Buongiorno che i bergamaschi avevano già chiesto ai granata trovando però la porta chiusa. Non sembra che la situazione possa cambiare, Cairo ha dichiarato incedibile il suo centrale e difficilmente lo inserirà nell'affare Zapata che potrebbe così chiudersi con il solo pagamento del cartellino.