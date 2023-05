Calciomercato, torna la sfida tra Messi e Ronaldo: trattativa in chiusura

Lionel Messi, classe 1987, recente vincitore del Mondiale di Qatar 2022 con la maglia dell'Argentina, il prossimo anno non tornerà, come previsto, al Barcellona di Xavi ma giocherà in Arabia Saudita. L'affare, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa AFP, citando una fonte saudita diretta e vicina alle trattative, è stato concluso in queste ore.

L'accordo, sempre secondo la fonte, prevede un contratto "enorme". Si parla di una cifra complessiva 400 milioni, 300 di prestazioni sportive e 100 di benefit legati alle vittorie ed agli accordi commerciali.

Ad assicurarsi le prestazioni del Campione del Mondo in carica, e sette volte pallone d'oro, sarebbe l'Al-Hilal la squadra di Riad diretta rivale dell'Al Nassr, la squadra dove attualmente gioca Cristiano Ronaldo.

Si rinnoverebbe così, sui campi del campionato della Saudi Professional League , il duello che ha caratterizzato gli ultimi quindici anni del calcio mondiale: Messi contro Ronaldo, Ronaldo contro Messi.

Una sfida che, secondo le cifre indicate da Afp, avrebbe già un primo vincitore. Il contratto di Leo Messi, infatti, sarebbe di circa il 60% maggiore di quello firmato da Ronaldo, 400 milioni verso 250.

Ma il dato economico sarebbe solo il primo tassello di una sfida che verrebbe combattuta anche a livello commerciale. Messi, infatti, è già testimonial di Visit Arabia e, verosimilmente, CR7 verrà cercato a breve da altri enti del regno saudita per sfruttarne l'immagine. Cosi come saranno importanti le implicazioni a livello di engagement social, di allargamento della fan base del calcio saudita e perché no nel campo dell'abbigliamento sportivo.

La sfida, ovviamente, si svolgerà in primo luogo sul campo di calcio dove l'Al-Hilal e l'Al-Nassr si sono spartiti 27 dei 47 campionati disputati in Arabia Saudita. Rimbalzandosi, peraltro, gli ultimi 9 con tre vittorie per la squadra dove gioca Ronaldo e 6, compreso l'ultimo, per il club che sta per ingaggiare Messi.

Da segnalare che i piani del club allenato dall'ex calciatore di Napoli, Fiorentina, Avellino ed Inter, Ramon Diaz, e di proprietà dello sceicco Nawaf Bin Sa'ad, ha piani molto ambiziosi anche a livello internazionale, ovvero tornare ad alzare il prima possibile l'AFC Champions League per poi puntare addirittura il Mondiale per Club.

Messi, infatti, dovrebbe essere raggiunto a Riad dagli ex compagni di squadra al Barcellona, Jordi Alba e Busquets. Da segnalare, infine, che tutto tace sul fronte Paris Saint-Germain, dove, al momento, si sono limitati a ricordare che il contratto dell'attaccante argentino scadrà il prossimo 30 giugno.