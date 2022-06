Calciomercato: Torreira rompe con l'Arsenal, è derby Roma - Lazio

Lucas Torreira apre in anticipo il derby infinito Roma-Lazio. Il 26enne centrocampista uruguaiano, che non è stato riscattato dalla Fiorentina,da doman sarà di nuovo un giocatore dell'Arsenal. Ma il suo obiettivo è non tornare a Londra per il raduno e trovare, nelle prossime ore, una nuova sistemazione, in Italia o in Spagna, Paesi in cui il forte mediano sudamericano ha già giocato (Pescara, Samp, Fiorentina, e anche Atletico Madrid) con ottimi risultati, conquistando anche un posto fisso nella sua Nazionale. Le parole di Torreira, cresciuto nel Wanderes Montevideo e scoperto in Italia dal Pescara in serie B, sono state molto chiare: "Sin dall'inizio mi hanno detto che non avrei avuto un posto, quindi non voglio restare neanche io perché ho già sofferto molto - le parole del centrocampista uruguaiano a El Telegrafo -. La mia idea è andare a giocare in Italia o in Spagna. Non ci sono possibilità che io resti all'Arsenal. Volevo restare alla Fiorentina, ma non è stato possibile. Ora cerchiamo altre soluzioni".

Il centrocampista piace sia alla Roma che alla Lazio, ma entrambe sanno già che con l'Arsenal non si potrà - quasi sicuramente - parlare di un possibile prestito: i londinesi chiedono 15 milioni per il cartellino del giocatore, senza se e senza ma. Le due romane proveranno a chiudere l'affare, magari ottenendo uno sconto. I giallorossi sono in vantaggio: Pinto ha già un accordo sulle cifre dell'operazione, almeno per quanto riguarda l'ingaggio del calciatore. La Lazio, nonostante Tare abbia già tentato il blitz a Londra, ora pare più indietro della cugina. "Il futuro è molto vicino", ha scritto oggi su Facebook Torreira, postando foto di un allenamento nella sua palestra allestita nell'abitazione di famiglia, nella sua Fray Bentos. Probabile che si riferisca alla possibile fumata bianca con una delle due romane?