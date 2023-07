Il nuovo attacco dell'Udinese

Non sarà un attacco nuovo di zecca, ma rispetto alla scorsa stagione Sottil non dovrebbe più avere problemi a schierare almeno due punte contemporaneamente. Un successo visto che proprio negli ultimi mesi del campionato i friulani se le sono dovute inventare un po' tutte dopo la lunga lista di infortuni nel settore offensivo, con Deulofeu ai box, Beto non al meglio e Success che ha dovuto saltare, anche lui per problemi fisici, le ultime otto gare.

Lucca e Brenner volti nuovi dell'attacco dell'Udinese

Per evitare situazioni simili l'Udinese ha subito piazzato due colpi di calciomercato importanti per il suo attacco. Il primo in assoluto è stato Brenner, jolly capace di giocare prima o secondo punta, all'occorrenza esterno se Sottil volesse cambiare rispetto al 3-5-2. Il brasiliano di 23 anni arriva dal Cincinnati per 10 milioni di euro, un colpo importante e giovane, così come giovane e di talento è Lorenzo Lucca.

L'Udinese ha riportato in Italia il talento esploso a Pisa e poi strappato a suon di milioni alla concorrenza all'Ajax. Con i lancieri però non è andata per niente bene, il bomber è stato utilizzato pochissimo in prima squadra e ha così preso al volo l'occasione di approdare in Serie A dove lo potrebbe guardare con attenzione anche Roberto Mancini, sempre a caccia di un "9" per la sua Nazionale.

Deulofeu rinnova, Beto in stand by

L'attacco dell'Udinese ripartirà ancora da Gerard Deulofeu, il valore aggiunto dei bianconeri fino a quando ha potuto essere in campo. A gennaio è arrivato il brutto infortunio che lo ha tenuto fuori fino a fine stagione, ora però è tornato e in casa friulana si sono immediatamente mossi per il rinnovo, arrivato nei giorni scorsi. Lo spagnolo è il talento che spacca le partite, il trascinatore della squadra capace due stagioni fa di segnare 13 reti e nell'ultima di mettere a referto 6 assist e due reti in 16 gare.

Il sogno di Sottil è quello di poterlo utilizzare per tutta la stagione al fianco del bomber Beto, due volte in doppia cifra di gol nelle prime due stagioni in Italia. Sul portoghese però ronzano parecchie squadre e quando il domino di mercato per gli attaccante in tutta Europa si attiverà i Pozzo saranno sotto attacco, non è un mistero che il giocatore piaccia al Napoli per il dopo Osimhen e alla Juventus come alternativa low cost per il dopo Vlahovic.

Nella batteria di attaccanti friulani ci sarà ancora Success, il più utilizzato l'anno scorso con 30 presenze. Prestazioni di livello per lui ma una grossa mancanza: i gol, solo uno alla fine. Con Lucca, Brenner e Deulofeu, oltre a Beto se possibile, il compito di segnare lo avranno altri e anche Success potrà trovare spazio.