Il primo colpo di mercato dell'Udinese

Si chiama Iker Bravo, ha 19 anni, e sarà il nuovo centravanti dell'Udinese, magari da fra crescere alle spalle di Lucca se il bomber dei friulani dovesse restare in bianconero. Al di là di quello che succederà con l'attaccante, nel mirino di diversi club di Serie A, la società di Pozzo torna a scandagliare il mercato dei talenti e stavolta pesca un numero 9 catalano di proprietà del Bayer Leverkusen, dove ha esordito nella massima serie tedesca da giovanissimo e impegnato nelle ultime due stagioni nelle giovanili del Real Madrid.

Per acquistarlo l'Udinese ha dovuto battere la concorrenza di diversi club, tra cui il Girona, formazione spagnola che si è qualificata per la prossima Champions League. I bianconeri però hanno sorpassato tutti e adesso sono ai dettagli con il Leverkusen con il Real Madrid che non ha riscattato il giocatore per 10 milioni dopo due anni di prestito e l'Udinese che ha avuto campo aperto per inserirsi.

L'attaccante centrale è stato impegnato nel Castilla, seconda squadra dei blancos, allenato dal mito Raul, ma si è in realtà messo in mostra nella squadra giovanile delle merengues con sui ha messo a segno 20 reti e 6 assist nell'ultima stagione guadagnandosi anche la chiamata della Spagna Under 19 per l'Europeo. L'Udinese si porta a casa un talento tutto da scoprire, chissà che non sia l'ennesima rivelazione.