Calciomercato Udinese, partono gli assalti a Deulofeu e Beto

Non è un momento felice in casa Udinese. La squadra di Sottil, partita a razzo, sta attraversando una profonda crisi con l'ultima vittoria datata 3 ottobre 2022, undici gare senza successi e due sconfitte in fila con Juventus e Bologna. Il vento della crisi spira forte sulla Dacia Arena, ma la notizia del momento in Friuli è quella rilanciata da Tuttosport oggi con la cessione del cub a 890 Fifth Avenue Partners, programmata per la prossima estate, che metterebbe fine alla lunghissima era Pozzo arrivata a 37 anni. Per ora nessuna risposta all'indiscrezione è arrivata dalla societa.

Calciomercato Udinese, in Premier League vogliono Deulofeu

L'altro fronte caldo è quello del calciomercato per l'Udinese che sembra essere sotto attacco per i suoi talenti più brillanti. L'Aston Villa e l'Everton starebbero spingendo per arrivare subito a Gerard Deulofeu, la luce del'attacco bianconero che in questa stagione ha già messo a referto 6 assist. Con il Bologna non era nemmeno nell lista dei convocati, la prossima estate entrerà nell'ultimo anno di contratto, due inidizi che per ora non fanno una prova.

Per Deulofeu sarebbe un ritorno in Premier League dopo l'esperienza al Watford e a Birmingham potrebbe ritrovare Unay Emery, tecnico che lo ha già allenato ai tempi del Villarreal.

Beto nel mirino di Napoli e Fiorentina

L'altro gioiello in vetrina è il centravanti Beto che dopo l'exploit dell'anno scorso in questa stagione giocando poche volte titolare ma ha già messo a segno sette reti. La Fiorentina sembra essere pronta a dare l'assalto al giocatore che l'Udinese valuta 25 milioni di euro, una cifra alta che Commisso potrebbe provare a mettere sul piatto solo nel caso in cui andasse in porto la cessione di Nico Gonzalez all'Everton per 40 milioni, questa la risposta viola al corteggiamento delle Foxes.

Beto però non è solo l'uomo con cui la Fiorentina vorrebbe sostituire Cabral, ma soprattutto è l'attaccante che il Napoli monitora nel caso in cui dovesse partire la prossima estate Victor Osimhen. Il nigeriano, capocannoniere della Serie A e trascinatore della capolista, è corteggiato da alcuni dei più importanti club d'Europa, ma De Laurentiis dopo i tanti gol in campionato e in Champions League vuole alzare la posta, 100 milioni a giugno potrebbero non bastare per portarlo via dalla rosa di Spalletti.

Tornando al calciomercato dell'Udinese, in entrata potrebbe entrare presto nel vivo la trattativa per il tezino destro del Galatasaray Sacha Boey, francese classe 2000. I friulani avrebbero già messo sul piatto otto milioni per un obiettivo inseguito ormai da molto tempo, il club turco ha risposto con la richiesta di 12 milioni.