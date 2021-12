Calciomercato Venezia: chi è il nuovo acquisto Cuisance

Si muove sul mercato anche il Venezia, nel segno della sua internazionalità. La società lagunare ha definito i dettagli per l'arrivo di Michael Cuisance a titolo definitivo dal Bayern Monaco.

Il centrocampista ieri era in città per sostenere le visite mediche e firmare il contratto. Il Venezia ha battuto la concorrenza del Cska Mosca, garantendo al giovane talento francese certezze sul ruolo in cui verrà impiegato da Zanetti e sul minutaggio che i veneti potranno garantirgli nel girone di ritorno. La cifra dell'operazione sfiora i 4 milioni di euro più bonus.

Tra due giorni, all'apertura ufficiale del mercato, arriveranno gli annunci.

Chi è Cuisance

Michael Cuisance è uno talenti emergenti del calcio francese. Il classe 1999 gioca da mezz'ala, ma può essere impiegato anche nel tridente offensivo. Bravo nel tiro dalla distanza e con grande tecnica di base. La sua carriera si è sviluppata tutta in Germania: i primi passi da professionista nel Borussia M'Gladbach, poi il passaggio al Bayern Monaco.

Nella scorsa stagione prestito al Marsiglia: in Ligue 1 ha collezionato 23 presenze, 2 gol e 1 assist, prima del ritorno alla base. Ora è in arrivo una nuova esperienza in Serie A.