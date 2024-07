Como, Parma e Venezia: altro che neopromosse, il mercato è da big

Nelle ultime stagioni molte delle squadre che hanno festeggiato la promozione in Serie A, nove mesi sono state costrette a ripartire dalla retrocessione. E' il famigerato "ascensore" che evidenzia il grande gap tra i due massimi campionati italiani. Questa volta però Como, Parma e Venezia non hanno nessuna intenzione di fare le comparse e le prime mosse di mercato lo testimoniano.

Il Como va a caccia di campioni

Il Como, con la sua proprietà ricchissima, ha già piazzato il colpo Belotti, è vicinissimo a Pau Lopez, portiere di grande esperienza che già conosce il nostro campionato per aver vestito la maglia della Roma, e aspetta la risposta del campione del mondo Rafael Varane. Il francese sarebbe il puntello della difesa di Fabregas, non ha ancora deciso e nei prossimi giorni darà la risposta definitiva, la trattativa però c'è, il giocatore è già stato a Como e i dirigenti sperano di averlo convinto. Non finisce qui però, i lariani hanno bisogno di un regista e potrebbero puntare sul rilancio di Stefano Sensi che per qualità ha pochi rivali in Italia, ma i troppi problemi fisici lo hanno quasi escluso dalle ultime due stagioni.

I quattro colpi del Parma

Proprietà ricca era più esperta la ha anche il Parma con Krause che non vuole ripetere gli errori del passato e quindi punta ad un mercato mirato seguendo le indicazioni di Pecchia dopo il dominio in Serie B. Anche in questo caso i nomi sono altisonanti, per l'attacco piace la freccia del Sassuolo Laurientié, che non resterà in Serie B, a centrocampo si seguono con attenzione Busio e soprattutto Gaetano, che l'anno scorso ha svoltato la stagione del Cagliari e potrebbe non restare a Napoli. Infine c'è l'attacco e qui il nome forte è quello di Cambiaghi, gioiellino che all'Atalanta non trova spazio e dopo Empoli potrebbe trovare casa a Parma. Chiusa o quasi la questione portiere con il gigante giapponese-americano Suzuki pronto a dire sì.

Si muove anche il Venezia

Non può contare sulla stessa disponibilità economica delle altre due neopromosse il Venezia che però con la forza delle idee ha stupito l'anno scorso in B e vuole farlo anche in Serie A. La cessione di Tessmann all'Inter serve da tesoretto per far scattare le operazioni in entrata, una delle prime sarà l'acquisto di Oristanio proprio dai nerazzurri per l'attacco. A centrocampo è attesa una vera e propria rivoluzione con il diciannovenne Delorge in arrivo dal St Truiden e passi avanti fatti per Nicolussi Caviglia, senza tralasciare l'idea di Duncan pr dare dinamismo ed esperienza alla mediana. Insomma anche i lagunari fanno sul serio, le neopromosse non vogliono salire sull'ascensore.