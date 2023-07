Calciomercato Verona, l'attacco si rifà il look

Sarà un mercato all'attacco per il Verona che smantellerà il settore offensivo con tanti prestiti che torneranno alla base lasciando il Benetgodi. Sogliano ha quasi strappato il sì di Saponara, pronto a vestirsi di gialloblu, ma il vero obiettivo dell'Hellas è regalare gol al nuovo tecnico Baroni. Tenere Ngonge sembra molto difficile visti i tanti corteggiatori, e poi serve una prima punta "vera", un giocatore che possa essere riferimento centrale nel tridente dell'ex tecnico del Lecce.

Calciomercato Verona, i tre nomi per l'attacco

Sulla lista di Sogliano al momento ci sono due nomi, entrambi italiani. Le piste nazionali portano a Mattia Destro, svincolato dopo aver giocato poco la scorsa stagione ad Empoli, e Colombo del Milan. Il giovane centravanti, che Baroni ha già allenato a Lecce l'anno scorso, è al momento bloccato in attesa dell'arrivo di un nuovo centravanti agli ordini di Pioli. Quando a Milanello arriverà il nuovo 9, Colombo avrà il via libera e su di lui non c'è solo il Verona, anche il Genoa avrebbe già contattato i rossoneri.

Per il capitolo esterni, detto di Saponara, si parla con insistenza di Jordi Mboula, ventiquattrenne del Maiorca reduce da una stagione da 35 gare e 6 reti nella serie B spagnola in prestito al Racing Santander. Tutti e tre i giocatori citati sono nella lista di Sogliano, almeno uno dovrebbe arrivare con accelerate previste quando almeno un pezzo pregiato sarà ceduto. In questo senso non c'è solo Ngonge ad attirare le attenzione, anche Tameze e Hien sono nel mirino di molti club, l'Atalanta per esempio sembra essere vicina al difensore.