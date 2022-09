Calciomercato Verona, al lavoro per tre rinnovi

Lunedì sera il Verona sfida la lanciatissima Udinese e spera di ritrovare la vittoria in modo da allontanare la zona retrocessione e rendere anche più solida la posizione di Cioffi che continua ad essere sul banco degli imputati dopo un inizio di stagione con la sola vittoria contro la Sampdoria a illuminare la buia scena dell'Hellas.

Il Verona lavora per rinnovare tre contratti

Non c'è però solo il campo, in casa Verona si inizia anche a pensare al futuro e il ds Marroccu lavora per chiudere il prima possibile tre rinnovi di contratto. Nel 2023 scade per esempio quello di Koray Gunter, 28enne pilastro della difesa a tre dei veneti già ai tempi di Juric. Dopo aver resistito al lungo corteggiamento del Besiktas che fino ad agosto ha spinto per acquistarlo, ora è il momento di allontanare eventuali ritorni di fiamma, l'intesa non è ancora stata ratificata ma le sensazioni sono positive in casa Hellas.

La prossima estate scadrà anche il contratto di Berardi, secondo portiere di esperienza e uomo spogliatoio. Anche per lui sarebbe in arrivo la proposta per il prolungamento a cui seguirà la firma

C'è più tempo ma il Verona inizia ad avere fretta per blindare il capitano Davide Faraoni. L'esterno destro, motorino tuttofare sulla fascia di Cioffi, va in scadenza nel 2024 e quindi anche per la prossima estate non ci sarebbe il pericolo di vederlo partire a parametro zero. I dirigenti dell'Hellas vorrebbero però muoversi subito e chiudere la partita prima che qualcuno si presenti alla porta di uno dei centrocampisti di fascia più costanti degli ultimi anni.