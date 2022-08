Calciomercato Verona, doppio colpo per il dopo Barak

Il super tridente con medie gol vicinissime alle big europee non c'è più. Simeone è andato al Napoli, Caprari al Monza e adesso anche Barak ha preparato le valigie per volare alla corte di Italiano a Firenze. Il Verona ha acquistato Henry e Piccoli come riferimenti offensivi, il primo in particolare ha fatto bene a Bologna, e sta rilanciando Lasagna, colpo decisamente oneroso che fino ad oggi non ha dato grande risultati.

I due momi per il dopo Barak per il calciomercato del Verona

Ovviamente non basta e per sostituire Barak potrebbero arrivare almeno due giocatori con caratteristiche diverse dal ventisettenne ceco. Il primo è il giovane Kallon del Genoa, 21 anni, e attaccante esterno puro che può adattarsi a fare la seconda punta. L'anno scorso è sceso in campo 15 volte nel Grifone in campionato e ha segnato un gol nelle due partite giocate in Coppa Italia. Un giovane di talento che a Genova è finito ai margini e nelle prossime ore sarà a Verona.

Il secondo colpo potrebbe essere Josip Ilicic dell'Atalanta. Lo slovenno come Barak è un trequartista ma meno mobile, un giocatore di grande classe che però vuole palla sui piedi per inventare. Dopo due anni difficili probabilmente lascerà Bergamo e l'Hellas sta provando a inserirsi tra lui e il Bologna. Sartori corteggia Ilicic da mesi ma per ora non è riuscito a chiudere, chissà se ci riuscirà il Verona che nelle ultime due settimane deve trovare i rinforzi giusti per centrare la terza salvezza di fila.